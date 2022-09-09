奧地利人沃爾克-蒂爾克今被任命為新的聯合國人權事務高級專員

聯合國人權高級專員

奧地利人沃爾克-蒂爾克Volker Türk被任命為新的聯合國人權事務高級專員

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯任命奧地利的沃爾克-蒂爾克為下一任聯合國人權事務高級專員，該任命已經大會批准。

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據聯合國官方今天報告，沃爾克-蒂爾克被任命為新的聯合國人權事務高級專員。聯合國秘書長古特雷斯是8日作出任命決定。

聯合國官方在一份聲明中說："蒂爾克將其長期和傑出的職業生涯致力於推動普遍人權，特別是對世界上一些最脆弱的人即難民和無國籍人士的國際保護。

據聯合國報告，新任高級專員目前正作為聯合國執行辦公室的副秘書長協調全球政策工作。 他還確保聯合國全系統在落實秘書長的 "人權行動呼籲 "及其報告《我們的共同議程》方面的協調。

從2019年到2021年，蒂爾克在聯合國首長的執行辦公室擔任負責戰略協調的助理秘書長。

在此之前，蒂爾克曾於2015年至2019年在日內瓦擔任聯合國難民事務高級專員辦事處負責保護事務的助理高級專員，他在制定具有里程碑意義的《全球難民契約》中發揮了關鍵作用。

在他的職業生涯中，這位新任命的人權負責人曾擔任過許多重要職務，包括在難民署總部，2009年至2015年擔任國際保護司司長；2008年至2009年擔任組織發展和管理主任；2000年至2004年擔任保護政策和法律諮詢科科長。

蒂爾克先生還在世界各地為難民署服務，包括擔任駐馬來西亞代表；分別擔任駐科索沃和駐波斯尼亞和黑塞哥維那特派團助理團長；以及駐剛果民主共和國和科威特的區域保護協調員。

他擁有維也納大學的國際法博士學位和奧地利林茨大學的法學碩士學位。

此外，這位新任聯合國人權負責人廣泛發表了關於國際難民法和國際人權法的文章，他能說流利的英語、法語和德語，並具備西班牙語的工作能力。

關於交接班問題，據聯合國報告稱， 蒂爾克將接替智利的米歇爾-巴切萊特，她從2018年9月1日至2022年8月31日擔任高級專員。

聯合國秘書長在這一聲明中對巴切萊特 "對聯合國的承諾和奉獻 "表示感謝。 稱在她的任期內，包括新冠病毒疫情期間，她專註於重振社會保護，適應居家工作和擴大人權監測。 從不斷加深的貧困到不斷加劇的不平等，以及缺乏獲得醫療保健、疫苗和治療的機會，還有對婦女的歧視和暴力，她的辦公室都曾迅速為這些和其他關鍵的挑戰提供解決方案。

聯合國秘書長古特雷斯對巴切萊特的讚揚沒有提及引發巨大爭議的關於中國新疆問題報告。