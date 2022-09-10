伊麗莎白二世辭世兩天後 查理三世成為英國國王

查理三世英國國王

伊麗莎白二世辭世兩天後，繼承委員會9月10日在格林尼治標準時9點宣布查理三世正式成為英國國王。

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據法新社報道，伊麗莎白二世離世兩天後，查理三世在倫敦舉行的繼承委員會會議上被正式宣布為國王。查理三世在星期六的歷史性儀式上表示已準備好承擔其作為君主的"職責和重任"。

在一步一步的程序中，查理三世以最莊重的方式和對禮節和傳統的最大尊重，接過了國家元首的衣缽，肩負着接替一位極受歡迎的君主的繁重任務。查理三世的母親伊麗莎白二世在其70年的統治中表現出堅定的責任感，維護了君主制，是英國史上統治時間最長的君主。

由王室成員、政治要人、宗教人士、女王顧問等人組成的繼承委員會在格林尼治標準時間9:00過後宣布：現在，"查爾斯-菲利普-阿瑟-喬治王子，由於我們擁有美好記憶的女王的去世，成為我們的查理三世......。上帝保佑國王"。

73歲的查理三世隨後宣誓就職。他說："我母親的統治在時間長度、奉獻和虔敬的精神方面是無與倫比的（......）我深深意識到這一偉大的遺產，意識到主權的義務和沉重的責任，現在這些都傳給了我。

查理三世宣誓就任後，議會向他宣誓效忠。這位英國新君主將在今天下午會見首相莉茲·特拉斯（Liz Truss）和部分政府成員。

伊麗莎白二世葬禮的正式日期定於今天揭曉。她的靈柩被移到倫敦之前，繼續安放在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡。

查理三世已宣布，王室的家人、工作人員和官員的哀悼期將持續到女王葬禮後的七天。

而政府在女王離世後宣布的全國哀悼期將持續到葬禮結束那一天。女王將被葬在溫莎城堡的小教堂里。

在一些教堂和皇室的官方網站，已開放弔唁簿供人們留言。

法新社說，查理三世在一個艱難時刻登上王位，此刻英國面臨著40年來最嚴重的經濟危機，6年內換了4位首相。

今天早些時候，查里三世在白金漢宮發表了他作為君主的第一次電視講話，在講話中，他對"心愛的媽媽"伊麗莎白二世表示了感人的敬意。他稱伊麗莎白二世是他和家人的"靈感和榜樣"，他並承諾會在自己的餘生中，為英國人民服務，正如他的母親伊麗莎白二世在其21歲生日時所承諾的那樣。

73歲的查理三世是英國史上登基時最年長的君主，他也比其母受歡迎的程度小很多，他的母親伊麗莎白二世在位期間維持着君主制的威信，不接受採訪，不發表意見，只保留自己的觀點。

不過，查理三世昨天周五下午從蘇格蘭返回倫敦，抵達白金漢宮時，受到了人群的起立鼓掌。他在妻子卡米拉（Camilla）王妃陪同下，與白金漢宮外的幾十人握了手。在場民眾對他失去母親表示了"深切哀悼"，並說"上帝保佑你"，"我希望你最好"。

倫敦聖-保羅大教堂昨晚舉行向伊麗莎白二世致敬的儀式結束時，英國國歌《上帝保佑女王》被改為了《上帝保佑國王》。