俄氣佔比驟降 歐洲仍需抱團取暖 推能源緊急措施

歐盟能源

在能源危機背景下，歐洲能源和氣候部長在比利時布魯塞爾舉行會議9月9日。

歐盟能源部長9月9日周五表示，他們贊成採取一系列緊急措施，以遏制飆升的天然氣和電費，甚至提到了對歐盟天然氣進口價格的上限，但匈牙利反對這一條。

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歐盟輪值主席國，捷克的工業部長賽克拉（Jozef Sikela）說，他們要求歐盟委員會在幾天內準備好"一個堅實而具體的提案"。

歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）說，"我們將在下周提出前所未有的措施，以應對前所未有的情況"。"我們將有一個非常困難的冬天，但我們的能源聯盟是強大的，將取得勝利"。

在這次會議召開之前，歐盟行政部門已向成員國提交了幾個複雜的機制建議，希望在周三之前產生一個足以達成共識的法律草案，以便迅速獲得批准。

法新社說，受歡迎的想法包括：將核電與再生能源的超級利潤充公，將其重新分配，以及可能的減少電力消耗的目標。而引發爭論的是：為進口俄氣的價格設定上限的建議。

莫斯科威脅說，如果採用這種機制將停止供應，而嚴重依賴俄羅斯能源的匈牙利激烈反對這種可能造成"短缺"的"新的變相制裁"。

據捷克工業部長賽克拉先生說 最後，"普遍的觀點是，我們需要一個進口天然氣的價格上限"，不管它來自哪裡"，但如何實施，我們需要給歐盟委員會時間來進行微調"。

俄氣佔比驟降

由於俄氣在歐洲佔比已從戰前的40%降到9%，包括意大利在內的幾個國家都主張對歐盟購買天然氣，包括液化天然氣（LNG）的價格設置一個完全的上限。意大利部長辛戈拉尼說：歐盟有"15個國家明確表示贊成（......），這是一個堅實的多數"。

歐盟能源專員西姆森女士回應說，“什麼都不排除（......），但我們必須小心，不要在冬季破壞我們的供應安全"，她提醒說，在競爭激烈的全球市場，歐盟必須保持足夠的吸引力，因為供應緊張，液化天然氣船很容易找到其他目的地（買家）”。

法國能源轉型部長魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）堅持認為，"在天然氣價格上限這一名稱下，我們可以把許多東西放在一個筐里"，"無論是液化天然氣、或是從挪威和阿爾及利亞通過管道運輸的天然氣"，抑或是西班牙對火力發電站支付的天然氣價格實施的上限。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五在柏林說："不同的建議有很多，現在就說我們這樣做或那樣做，還為時過早。

再分配"超級利潤"

法新社介紹，歐盟成員國辯論的核心是：歐洲電力市場的功能失調，即，與批發價掛鉤的，是為滿足需求而調動的最後一個發電廠的成本價格，而這最後被調動的發電廠通常是天然氣發電廠。

歐盟委員會建議，對核電和可再生能源運營商（風能、太陽能、生物質能、水力）的收入設置上限，這些運營商的售電價格遠高於其生產成本。國家可以利用這個上限和市場價格之間的差額，將這些"超級利潤"重新分配給弱勢家庭和公司。

法新社說，儘管各國的能源結構非常不同，但對該措施有廣泛的共識。柏林和巴黎在對"超級利潤"徵稅的政治壓力下，呼籲建立這樣一個"貢獻機制"。

同時，歐盟委員會希望要求天然氣、煤炭和石油的生產商和經銷商提供"臨時團結捐款"，這些生產商和經銷商因能源價格的飆升而受到鼓舞。

在歐盟27國於7月底同意削減其天然氣消費後，布魯塞爾還提議，就減少電力需求，設定"有約束力的目標"，即"至少每月減少凈消費量的10%"，在高峰期減少5%。