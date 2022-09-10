德國外長突訪基輔繼續援烏: 能源敲詐 普京計算錯誤

德國/烏克蘭

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）9月10日周六上午抵達基輔訪問，她此行是要表明柏林沒有戰爭疲勞，繼續向烏克蘭提供武器人道和財政援助。只要烏克蘭有需要。

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貝爾博克在其辦公室的一份聲明中說：她這次訪問是要表明，"隻要烏克蘭需要，我們將繼續給予支持，包括提供武器，進行人道援助和財政支持"。

這是自2月份俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國外長貝爾博克第二次到訪基輔。上一次是在今年5月。

據德國之聲英文網說，貝爾博克在一個小型代表團陪同下，乘坐夜間專列從波蘭來到基輔。她計畫與烏克蘭外長德米特羅-庫列巴等人會面，但出於安全原因，她的具體行程被保密。

不過，該消息透露，德國外長這次訪問烏克蘭的行程包括前往布卡，據稱俄羅斯士兵在那裡進行了平民屠殺和戰爭犯罪。

貝爾博克在聲明中說，除了財政和軍事援助外，德國還打算進一步幫助基輔開展排雷行動，並通過派遣包括檢察官的專家團隊"揭示所犯的戰爭罪行“”。

德國外長訪問基輔附近維莉卡·迪默卡（Velyka Dymerka）的一個雷區時說，除了方便運送武器之外，排雷對俄軍暫時佔領區的人民的生活更安全也很重要。

德國正支持一個在維莉卡·迪默卡清除地雷的民事項目。德國聯邦政府為非政府組織"哈洛"（HALO）處理爆炸性彈藥提供了總計600萬歐元的資金。

德外長貝爾博克說，她此次訪問是為了消除德國人潛在的戰爭疲勞。她說："對我來說很清楚，[俄羅斯總統弗拉基米爾]普京寄希望於我們會對持續同情烏克蘭的痛苦感到厭倦"。"他（普京）相信可以用謊言分裂我們的社會，用能源供應敲詐我們；（通過）耗盡我們的能源來捍衛他這種對我們所有價值觀的野蠻攻擊"。

她繼續說，但是，普京的計算是錯誤的，"因為整個歐洲都知道，烏克蘭不僅在捍衛他們自己的自由和主權，也在捍衛我們（整個歐洲）的和平秩序。"

據法新社說，六個月前，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭剛爆發時，德國對莫斯科的態度搖擺不定 ，並對基輔缺乏軍事支持，深深激怒了烏克蘭總統澤連斯基的政府。

不過，隨後，情況有所改善。德國總理朔爾茨說，他希望德國在幫助烏克蘭加強火炮和防空系統方面承擔"特殊的責任"。

現在，德烏關係正進入一個新時代，烏克蘭駐德新大使即將抵達柏林，就說明了這一點。烏克蘭前任駐柏林大使梅爾尼克(Andrij Melnyk)幾個月來一直猛烈抨擊德國對俄羅斯的軟弱態度。