美國加州大火未息 熱帶風暴將至 洪水泥石流威脅

美國火災風暴

在洛杉磯郊區與一場大規模野火搏鬥的消防員9月9日周五準備應對來自墨西哥的熱帶風暴帶來的洪水和泥石流。

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這場風暴周四在墨西哥登陸時從颶風降級，然後向北移動。當局警告說，它可能會產生強風，可能會助長所謂的費爾維大火（Fairview Fire）。

據當局說，超過1萬公頃的土地已被大火吞噬，大火於周一在極端熱浪中爆發，並由於從附近山區刮來的"極端強風"而繼續蔓延。

法新社引述加州野地消防局的部門主管可雷特（John Crater）的評論說：“在我的職業生涯中，從來沒有在河濱縣（Riverside）看到過這樣的火災"。"這是一場非常難對付的火災”。

“已有兩人死亡，他們在試圖逃離大火時被火焰困住”。

疏散區再次被擴大，達到2萬多人。當局一直在挨家挨戶要求那些不情願離開的居民撤離該地區，尋求安全。

在北加州，蚊子林火繼續在薩克拉門托周圍地區肆虐，已經摧毀了超過12,000公頃的土地。

消防員說，他們沒有控制住任何一個火頭，他們說這些火頭已經摧毀了幾座建築物。

加州消防機構Cal Fire在一份聲明中說：“大火在極其困難的地形上燃燒，其中包括陡峭的峽谷，要在那裡撲滅火焰可能很困難”。

與此同時，被降級為熱帶風暴的颶風"凱"（Kay）的威脅正在逼近。這一現象應該會給加利福尼亞和亞利桑那州帶來大雨，以及太平洋沿岸的強烈海浪。

據美國氣象局稱，可能會有超過18厘米的降雨，在焦土無法吸收徑流的地區增加洪水和泥石流的風險。

周五下午，風暴已經吹過南加州，陣風達到每小時100英里以上。

它應該結束美國西部地區一周來遭受的令人窒息的熱浪，那裡的氣溫有時接近45℃，但加利福尼亞北部和中部的溫度仍將很高。

美國國家氣象局警告說，雲層正在將熱空氣困在地表，"估計有2900萬美國人目前處於過度高溫警報之下。

因此，乾燥的空氣和風可能會增加火災的風險。

法新社說，美國西部遭受了二十多年不見的破壞性乾旱，由於繼續使用化石燃料，氣候變化加劇了乾旱。