美國最高法院裁決一所猶太教大學可以拒絕“同志”學生團體註冊

美國最高法院/宗教/社會

美國最高法院周五做出裁決，允許一所猶太教大學拒絕一群同性戀、雙性戀、變性者和酷兒（LGBTQ）青年在校註冊學生社團。

廣告 繼續瀏覽後續

美國最高法院9月9日的裁決終止了紐約州一名法官的判決，該法官曾要求耶什瓦猶太教大學（Yeshiva University）必須讓名為“驕傲聯盟”（Pride Alliance）的“同志團體”在校內正式註冊。這將賦予他們進出某些設施，或使用特定服務的權限。

該大學校方在紐約州法官下令後，立即向美國最高法院緊急提出申訴。保守派法官佔比三分之二的美國最高法院周五晚裁決這所猶太大學校方領導人勝訴，可以暫不執行紐約法官的決定，等待對該案的進一步審查。

按照緊急決定的慣例，美國最高法院沒有說明做出這個決定的理由，也沒有說明哪些法官支持這個決定。

據法新社說，這所猶太教大學在上訴中辯稱，耶什瓦大學"作為一所宗教色彩濃厚的猶太教大學，不能遵守紐約州法官這一命令，因為該法令與校方培養學生遵守摩西五經律書妥拉（Torah）價值觀的宗教信仰相悖。

“驕傲聯盟”的發起人曾反駁說，耶什瓦大學提供許多非宗教課程，並歡迎非猶太學生。該協會認為，"它不能因為一些學生的性取向而拒絕他們獲得非宗教的資源"。

耶什瓦大學成立於19世紀末，"旨在促進塔木德（Talmud）的研究"，目前擁有約5000名學生，提供生物學、心理學和會計等不同學科的學位。

2018年，LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、變性者和酷兒）學生成立了你驕傲聯盟（YU Pride Alliance）團體，並尋求成為校方批準的協會，以便他們可以，除其他外，組織講座或會議。

法新社說，他們與校方的對抗是美國有關“尊重宗教自由”和“非歧視原則”之間平衡的更廣泛辯論的一部分。