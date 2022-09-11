哈爾科夫以南 俄軍補給線危殆

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭士兵進入俄軍補給線上的庫比安斯克（Koupiansk）2022年9月10日哈爾科夫州

俄羅斯軍隊在烏克蘭東北哈爾科夫以南正在敗退，烏克蘭軍隊掐住俄軍的後勤補給線。

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法新社發自哈爾科夫的報道說，烏克蘭軍隊在哈爾科夫以南的進一步推進可能嚴重阻礙莫斯科向烏東俄軍提供再補給和有效的後勤支持。

前一天，基輔宣布烏克蘭軍隊已進入哈爾科夫州的庫比安斯克（Koupiansk），此地處在俄羅斯軍隊的補給線上。

據總部設在華盛頓的戰爭研究所（ISW）稱，烏克蘭部隊在一些地方已推進到"70公里"深度，其"在五天內奪回的領土比俄羅斯人自4月以來所有行動征服的還要多"。

烏克蘭總統澤連斯基在視頻講話中表示，他對哈爾科夫地區的契卡洛夫斯克（Chkalovske）上空再次飄揚"美麗的烏克蘭國旗"感到欣喜”。

他保證道：“每個地方都會一樣（飄國旗）”。"我們將把佔領者趕出烏克蘭的每個城鎮和村莊"。

法新社記者9月10日周六在基輔軍隊重新奪回的地區看到：烏克蘭士兵在飄着烏克蘭國旗的巴拉克利亞（Balakliïa）巡邏，這是哈爾科夫州的一個城市。路上有燒焦的俄羅斯卡車和裝甲車，其中一些還標有字母Z，這個字母是俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭的標誌。

烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮魯茨尼（Valeri Zaluzhny））將軍今天在烏戰爆發第200天的聲明中說，"自9月初以來，總共有超過3000平方公里的土地回到了烏克蘭的控制之下。

他說，"在哈爾科夫周圍，我們不僅開始向南部和東部推進，而且還向北部推進。他補充說："我們離邊境還有50公里。

烏克蘭地面部隊指揮官亞歷山大·蘇爾斯基（Oleksander Syrski）在巴拉克利亞（Balakliïa）說，"今天我們解放了巴拉克利亞市，這是我們攻勢中的第一個重鎮，我相信這不是最後一個（......）。"前面還有伊久姆和其他許多地方。