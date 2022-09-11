烏克蘭“聲東擊西”閃電戰：收復三千平方公里

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭哈爾科夫州巴拉克利亞的一條公路上被摧毀的裝甲車2022年9月10日。

烏克蘭周日（9月11日）宣布，烏軍在東部的反攻中已收復領土三千多公里。莫斯科說，它正從一些地區撤軍，以便"加強"更南邊親俄分離主義地區頓涅茨克的兵力。

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法新社9月11日發自烏克蘭哈爾科夫的報道說，本月早些時候，烏克蘭軍隊首先宣布在南部進行反攻，然後在過去一周里，出其不意地閃電式突破了俄羅斯在東北部哈爾科夫地區的防線。

烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮魯茨尼（Valeri Zaluzhny））將軍今天在烏戰爆發第200天的聲明中說，"自9月初以來，總共有超過3000平方公里的土地回到了烏克蘭的控制之下。

他說，"在哈爾科夫周圍，我們不僅開始向南部和東部推進，而且還向北部推進。他補充說："我們離邊境還有50公里。

與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）州的州長格拉德科夫（Viatcheslav Gladkov）今天說，成千上萬的人從哈爾科夫地區逃往俄羅斯。

該州長在他的電報群（Telegram）頻道發布視頻講話說：“這不是最容易的夜晚，這不是最容易的早晨”，“在過去24小時內，有數千人越過邊界”。

法新社記者看到烏克蘭士兵在飄着烏克蘭國旗的巴拉克利亞（Balakliïa）巡邏，這是哈爾科夫州的一個城市。

此前，烏克蘭總參謀部宣布，他們"正在解放哈爾科夫地區的庫比安斯克和伊久姆地區的部分領土"。