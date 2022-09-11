9.11恐襲21周年祭：拜登分享伊麗莎白二世當年信息

美國/9.11

美國總統喬-拜登出席在五角大樓舉行的向2001年9月11日襲擊事件受害者獻花儀式。2022年9月11日華盛頓

美國今天紀念9.11恐襲事件21周年，悼念近三千遇難者。美國總統拜登夫婦與副總統哈里斯分頭去三個地方參加活動。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統喬-拜登在五角大樓參加紀念活動；副總統哈里斯出席在紐約雙子座的紀念儀式；拜登夫人吉爾在賓夕法尼亞尚克斯維爾鎮出席紀念儀式。

在紐約，聚集在曼哈頓紀念館附近的人群，在伊斯蘭恐怖分子駕駛兩架劫持的飛機撞向世貿雙子座的確切時刻， 默哀數分鐘，紀念在兩座世貿大樓倒塌中遇難的人們。副總統卡馬拉-哈里斯聆聽了一長串受害者的名字。

同時，在五角大樓，美國總統喬-拜登面帶莊嚴表情，手放在心上，在小雨中，參加了在大樓附近舉行的獻花儀式。當年一架被劫持的飛機在那裡墜毀、造成184人死亡。

伊麗莎白二世的信息

喬-拜登說，"我知道，對於那些失去親人的人來說，21年既是一個永恆，又是如此短暫的時間"。

他還分享了周四離世的英國女王伊麗莎白二世在2001年9月11日向美國人民發出的信息。

女王寫道："悲傷是為愛付出的代價"。

拜登說，"美國的歷史進程在那一天改變了"。但沒有改變的是"這個國家的特徵"，是美國能夠做出的 "犧牲、愛和慷慨"。

美國第一夫人吉爾-拜登則在同時參加了在賓夕法尼亞州尚克斯維爾舉行的紀念儀式。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在推特上說："當我們紀念911事件和失去的無辜生命時，我們也記得在那些黑暗的時刻將我們聯繫在一起的團結精神。

法新社說，除了數千人死亡和受傷的可怕代價外，在接下來的幾年裡，還有數千人死於雙子塔倒塌產生的有毒煙霧造成的疾病。

2001年9月11日在美國發生的系列自殺式恐怖襲擊，造成近3000平民死亡6000人受傷。絕大多數傷亡者為平民，其中包含來自87個國家的公民。