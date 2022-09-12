倫敦帝國學院將關閉中國航空航天和國防公司贊助的兩個研究中心

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倫敦帝國學院將關閉兩個與中國航天航空及國防公司聯合研究的中心。批評者一再警告說，這些研究可能推進中國的軍事野心。

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據《衛報》9月11日的獨家消息說，倫敦帝國學院將關閉由中國航空航天和國防公司贊助的兩個主要研究中心。

該消息說，這兩個中心之一是中航工業結構設計與製造中心。該中心是與中國領先的民用和軍用航空供應商的長期合作夥伴。後者已提供了超過600萬英鎊用於研究尖端的航空航天材料。

第二個要關閉的中心與中國航發北京航空材料研究院（Biam）聯合運營。後者為研究高性能電池、噴氣發動機部件和抗衝擊飛機擋風玻璃項目提供了450萬英鎊。

這些合作中心的既定目標是推進民用航空航天技術，但批評者一再警告說，這些研究也可能推進中國的軍事野心。

倫敦帝國理工學院現已確認，在其向政府出口管制聯合機構（ECJU）提出的兩項許可申請被拒絕後，這兩個中心將在今年年底前關閉。英國政府出口管制聯合機構負責監督與國際合作夥伴共享敏感研究。

《衛報》還說，在關閉這兩個之前，英國軍情五處和美國聯邦調查局的負責人在今年7月曾就中國對英國大學構成的間諜威脅發出警告，並強調政府在這個問題上的強硬態度。

亨利-傑克遜協會智囊團的傳播主任山姆-阿姆斯特朗說，"你可以高度肯定地說，做出這一決定是因為政府認為，繼續發放許可證將使中國的軍事得到發展，而這被視為威脅安全"。"政府已向所有的大學明確表示，大氣候有了整體轉變，這樣一來，這些合作就不再可能了”。

左派的《衛報》說，當這些合作中心在2012年啟動時，英國保守黨政府對這種夥伴關係充滿熱情，一些大學，特別是帝國理工學院和曼徹斯特大學，接受了中國國有公司的大量資金，這些公司為中國軍隊提供戰鬥機、監控軟件和導彈。

該報回顧說，2015年，在中國國家主席習近平對英國進行國事訪問中，當時的財政大臣喬治-奧斯本（George Osborne）曾陪同習近平參觀了曼徹斯特的石墨烯研究所。

但是之後，隨着香港和新疆的人權問題引發關注，中國和西方之間的關係惡化，人們看到政府開始在幕後打擊涉及軍民"兩用"技術的學術合作。