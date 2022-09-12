巴布亞新幾內亞7.6級地震 死亡人數升至7人

巴布亞新幾內亞地震

巴布亞新幾內亞周日9月11日發生7.6級大地震造成的死亡人數今天周一上升到7人，隨着救援人員到達山體滑坡的偏遠社區，預計死亡人數還會進一步上升。

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據該國警察局長大衛-曼寧說，在中北部發現了7.6級地震的受害者，那裡的房屋和基礎設施受到了嚴重破壞。

他說，瓦烏鎮有三人被埋死亡，在莫羅貝和馬當省另有四人死亡。

據美國地質調查局稱，這次地震發生在61公里深處，距離開南圖鎮大約67公里，並引發了一系列致命的山體滑坡。

巴布亞新幾內亞紅十字會秘書長瓦拉奇-誇格利亞塔（Valachie Quagliata）說，該地區的地形崎嶇，受影響最嚴重的地區無法乘車前往。

小型航空公司和傳教士組織參與了轉移叢林里的傷員的空運工作。

據聯合國災害管理小組稱，特派團空中偵察顯示，"南基納地區有明顯的山體滑坡，一些滑坡仍在活動"。

根據聯合國的評估，這次地震毀壞了拉穆水電站，"導致三個省的供電系統全面癱瘓"。

該國總理詹姆斯-馬拉佩在"大規模"地震發生後呼籲謹慎行事，但他表示，這次地震造成的影響預計將小於2018年2月的7.5級地震，後者造成至少125人死亡。