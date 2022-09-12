瑞典議會選舉比分接近 反移民的極右翼成為第二大黨

瑞典議會選舉

瑞典議會選舉的最終結果將於星期三公布。臨時統計結果顯示，左右兩大陣營的比分非常接近。而反移民的極右翼成為最大贏家，躍升為該國第二大黨。

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瑞典周日9月11日舉行的議會選舉最終結果結果尚未處理，目前正在計算郵政投票和海外瑞典人的投票。

根據臨時數據，包括極右翼的右翼聯盟（瑞典民主黨、自由黨、基督教民主黨和溫和黨）可能險勝，或將擁有175至176個席位，略多於左翼聯盟團（社會民主黨、左翼黨、綠黨和中央黨）的173至174個席位。

被視為極右翼的瑞典民主黨（SD）在本次選舉中，以20.7%的選票成為該國第二大政治力量，僅次於社會民主黨（30%）。

根據近95%的投票站的部分結果，由保守的溫和黨領導人烏爾夫-克里斯特松領導的聯盟將贏得175個席位的絕對多數，而即將離任的社會民主黨總理馬格達萊納-安德森的左翼聯盟則贏得174個席位。

如果這些分數得到確認，左派將在執政八年後離任。

法新社說，本次選舉的大贏家是由吉姆-奧克松領導的民族主義、反移民的瑞典民主黨（SD）。

它以20.6%的臨時得分創造了新記錄，不僅成為瑞典最大的右派政黨，而且成為該國第二大黨。

近年來，瑞典左翼政府近些年來接收移民30萬，郊區的高移民比例和致命的幫派暴力導致反移民的極右翼政黨勢力躥升。

2010年，左翼的社民黨首次進入議會，獲得了5.7%的選票，此後一直在增長，現在在一些城市，特別是在該國南部，超過了40%。