路透:美國將禁止向中國出口小於14納米半導體設備

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製造關鍵電子芯片是中國提高技術自給戰略的核心。（資料圖片）

拜登政府計畫從下個月開始收緊限制對中國用於人工智能和芯片製造的半導體的出口，禁止向中國出口用於生產小於14納米芯片的半導體設備。

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路透社今天9月12日引述幾位不願透露姓名的知情人說，美國商務部打算根據今年早些時候給三家美國公司--科磊（KLA Corp）、克林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）的信函中的限制規定發布新規定。

該消息說，在這些公司公開承認收到的信件中，他們被禁止向生產14納米以下先進半導體的中國工廠出口芯片製造設備，除非獲得商務部的許可。

路透社說，美國商務部若將這些信件變成規則，將擴大其影響範圍，並可能使生產類似技術的其他美國公司也受到限制。這些規定有可能適用於那些試圖挑戰Nvidia（英偉達）和AMD（超威）在人工智能芯片領域的主導地位的公司。

英特爾公司（INTC.O）和Cerebras Systems等初創公司都瞄準了同樣的先進計算市場。英特爾表示正在密切關注這一情況，而Cerebras拒絕發表評論。

一位消息人士稱，這些規定還可能要求將含有目標芯片的產品運往中國時需申請許可。比如戴爾科技(DELL.N)、惠普企業(HPE.N)和超微計算機(SMCI.O)生產的數據中心服務器都含有英偉達（Nvidia）的A100芯片。

該報道說，美國商務部一位發言人上周五拒絕對具體法規發表評論，但重申正在 "採取全面的方法來實施額外行動......以保護美國的國家安全和外交政策利益"，包括阻止中國獲得適用於軍事現代化的美國技術。

擬議的行動是喬-拜登政府試圖通過針對美國保持主導地位的技術來對抗中國的進步。

國際研究中心的技術專家吉姆-劉易斯說：該戰略與是為了扼制中國。他們已經發現芯片是一個扼制點"。

在上周更新有關中國的措施時，美國商會（商業遊說團體）警告其成員，美國政府即將限制對人工智能芯片和芯片製造工具的出口。

美國商會說："我們現在聽說，成員們應該預料，在中期選舉前，將出台一系列規則，或許是一項總體規則，以編纂（商務部）最近發布的給芯片設備和芯片設計公司的'知情'信中的指導意見。

美國商會還表示，該機構計畫將更多的中國超級計算機實體加入貿易黑名單。

路透社說，消息人士中的兩位說，美國官員已經與盟友聯繫，遊說他們制定類似的政策，這樣外國公司就不能向中國出售美國公司被禁止出口的技術。

前特朗普政府貿易官員Clete Willems說："與盟友的協調是最大限度地提高效力和減少意外後果的關鍵。"這應該有利於其他國家可以複製的更廣泛的法規，而不是一次性的'被告知'信件"。