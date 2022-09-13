推特被指僱用中國間諜 員工擔心中國收集用戶數據

美國/中國/推特

美國參議員查克-格拉斯利(Chuck Grassley)周二（9月13日）在參議院聽證會上說，一位轉為舉報人的推特公司前高管披露，FBI告知推特至少有一名中國特工被這家社交媒體公司僱用。

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路透社9月13日的報道說，著名黑客札特科（Peiter "Mudge" Zatko）在去年被解僱之前，一直擔任推特的安全主管，他在美國參議院聽證會上說，一些推特員工擔心中國政府能夠收集該公司的用戶數據。

他提到了路透社周二的一篇報道，該報道詳細介紹了推特一些團隊之間的內部衝突，這些團隊希望從中國廣告商那裡獲得最大的廣告收入機會，而其他團隊則在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，對在中國境內開展業務感到擔心。

這名推特前高管說："這是一個很大的內部難題，"他補充說，推特公司不願意放棄中國這個廣告收入增長最快的海外市場。

據CNN的報道，查克-格拉斯利(Chuck Grassley) 參議員稱，聯邦調查局已告訴過推特，它可能至少有一名中國特工在其工資單上。該參議員還簡述了這名推特前高管指控其前僱主的一些未披露過的細節。

紮特科今年7月提交給當局的舉報信表明，美國政府向推特提供了具體信息，即至少有一名員工，也許更多，可能為一個外國情報機構工作。對此CNN和《華盛頓郵報》8月首次做了報道。但那個版本並沒有確定該疑似特工可能隸屬於哪個國家。

參議員格拉斯利周二（9月13日）在參議院召開的推特舉報人紮特科聽證會的開場白中說：“由於[紮特科]的披露，我們了解到“推特用戶的個人數據有可能暴露給外國情報機構”。比如，他的披露表明，印度能夠將至少兩筆可疑外國資產放在推特內。他還披露，“美國聯邦調查局告訴過推特公司，其僱員中至少有一名中國特工”。

推特沒有公開回應紮特科（Zatko）關於外國情報泄露的指控，儘管它更廣泛地指責這名舉報者散布關於推特公司的"錯誤說法"。

推特公司也沒有立即回應對格拉斯利參議員言論的評論請求。