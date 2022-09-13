烏克蘭宣布奪回領土6000平方公里 俄軍轟炸失地進行報復

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭士兵在被解放的烏克蘭哈爾科夫地區公路上幫助傷兵2022年9月13日

烏克蘭軍隊繼續進行反攻，宣布在南北共首府領土6000公里。俄軍則通過轟炸被烏克蘭奪回的地區進行報復。美國國務卿對烏克蘭局勢保持謹慎。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤連斯基昨天9月12日說，"自9月初以來，我們的士兵已在東部和南部解放了6000平方公里的烏克蘭領土，而且我們正在繼續推進。

烏軍宣稱，在東部的哈爾科夫和頓涅茨克地區，“從俄羅斯侵略者手中解放地方的工作繼續進行”。而在南部的赫爾松地區，“兩周內已奪回500平方公里的土地”。

昨晚，烏克蘭總統府辦公廳主任安德烈-伊爾馬克（Andriï Iermak）發布了一段視頻，其中的畫外音解釋說："第14獨立機械化旅已到達哈爾科夫地區與俄羅斯的邊界"。畫外音還說，“這裡是特諾瓦村（Ternova），距離俄羅斯邊境五公里”。

正在墨西哥城訪問的美國外交部長安東尼-布林肯周一對烏克蘭的戰局持謹慎態度。他說："現在說這將導致什麼還為時尚早。

他補充說，現在我們處於（反攻的）早期階段，所以我認為，不好預測此事的確切發展方向。

俄羅斯正在通過炮擊烏克蘭收復地區進行報復，莫斯科周一說，它炮擊了離哈爾科夫不遠的庫皮揚斯克和伊久姆地區。

烏克蘭總參謀部說，俄軍在一天中對"烏克蘭的軍事和民用設施"進行了約40次打擊，被炮擊的城市包括哈爾科夫、紮波羅熱、斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克。並報告了“這些城市基礎設施"的損害情況。

俄烏互指對方向平民施暴

另據法新社9月13日發自莫斯科的電稿說，俄羅斯軍方周二表示，它正在所有戰線對烏克蘭軍隊進行"大規模打擊"，克里姆林宮還指責基輔在最近幾天奪回的地區對平民實施“酷刑和虐待”。

俄羅斯國防部在其每日報告中說："俄羅斯空軍、彈道和炮兵部隊正在對所有作戰地區的烏克蘭武裝部隊進行大規模打擊。特別是對烏東的斯洛維揚斯克、康斯坦丁尼夫卡和巴赫穆特附近、南部的米科萊夫和紮波羅熱地區以及東北部的哈爾科夫進行了炮擊。之前，烏克蘭在那裡進行了閃電式反攻，迫使俄羅斯軍隊從幾乎整個地區撤出。

克里姆林宮發言人佩斯科夫還指責烏克蘭軍隊在最近幾天從俄軍手中接管的地區對居民實施了"酷刑"和“虐待”行為。

而烏克蘭方面也同時指控俄軍對烏克蘭人犯下酷刑：在哈爾科夫地區，烏克蘭檢察官辦公室周一宣布，在最近從俄羅斯人手中奪回的紮利茲尼奇內（Zaliznytchné）村，發現了四具帶有"酷刑痕跡"的平民屍體。烏克蘭檢方說，"根據調查的初步版本，受害者是在被佔領期間遭俄羅斯軍隊殺害的"。

法新社今天9月13日發自烏克蘭克拉瑪托爾斯克（Kramatorsk ）的電稿說，周日上午，烏克蘭軍隊奪回該國東北重鎮伊久姆，當第一批烏克蘭士兵進入時，61歲的娜迪亞-內索萊納（Nadia Nessolena）正在街上。法新社引述她的話說，"我們眼含淚水歡迎他們。"我們已經等了他們幾個月（......），我們非常高興"。這位伊久姆居民提到被俄羅斯佔領期間"非常艱難"。

伊久姆在戰前有5萬人口，後來變成俄羅斯軍隊的關鍵後勤和供應點。軍事專家認為，該鎮的丟失可能會嚴重削弱莫斯科在烏克蘭東部的軍事野心。