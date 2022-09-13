香港人排長隊向英女王致敬 開始懷舊了

香港/英國女王

香港人排長隊，蜿蜒數百米，等候進入英國領事館留言獻花，向伊麗莎白二世致敬。一些港人表達了對英治歷史的懷舊情緒。一位手持百合花排隊的退休者說：“我不會評論現在”。“我不敢"。

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法新社今天9.13日的發自香港的報道說， 在悶熱的天氣中，香港人周一排隊向伊麗莎白女王致敬，一些港人在中國試圖扼殺香港的一切異議之時，對這個城市的英國殖民歷史表示懷念。

周一是香港的公共假日，數百米長的隊伍蜿蜒穿過商業區，來到英國領事館，那裡有一本供居民簽名的哀悼冊。等待的時間長達4個小時，但在32攝氏度的高溫下，人群還是不斷湧來。

該報道說，香港是長達150多年的英殖民地，直到1997年才回歸中國。但是，從街道名稱到無處不在的英語，甚至當地的法律制度，過去的歷史仍刻在其景觀中。

30歲的艾米莉-吳站拿着她為伊麗莎白二世畫的肖像排隊。她說，她的祖母收集了女王的郵票，並"給我講了許多關於皇室的故事"。

吳女士說，多年來她多次寫信給女王，並收到白金漢宮的回復。她告訴法新社，"因此，我感到自己與王室的聯繫非常緊密，我希望在未來保持這種聯繫"。

她的朋友，只說自己姓何的女子說，她們兩人都是在瑪格麗特公主醫院出生的，該醫院是以已故女王的妹妹命名。她說，"我不認為我今天在這裡意味着我懷念殖民主義"。"這更多是為了我個人的記憶。"

這篇報道說，當年英國從未給過香港人普選的權利，目前監獄中的許多資深民主活動家都曾參與過反對殖民統治的運動。

但是近年來，面對北京對待這座城市的態度，香港人越來越憤怒，這種憤怒隨着2019年的抗議活動而爆發，導致一些香港人有了懷舊感。

一位19歲自稱叫戈登的工程系學生對法新社說：“殖民主義給許多人帶來了很多痛苦，不僅是在香港，特別也是在非洲"，但它也給香港帶來了新的文化和新的政體，將香港塑造成今天的樣子”。對他來說，紀念前殖民地的君主並不是不忠誠。他說："懷念過去是正常的，不是犯罪"。

一位自稱姓蘇的公司董事表示，伊麗莎白二世的去世使她產生了懷舊情緒，她感到自己與北京的中共領導人"關係不大"。

一位80歲，自稱是潘先生的退休者，手持一束紅色百合花，直言不諱地說：“過去，我們有人權，法律面前人人平等，並在許多方面受到保護”。"但現在，我不會評論現在”。他哼了一聲說：“我不敢"。