俄特使據報曾在開戰時與烏方達成不加入北約協議 遭普京拒絕

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路透社9月14日援引三名接近俄羅斯領導層的消息人士的話報導，俄總統普京的烏克蘭問題首席特使在今年2月戰爭開始時曾向其表示，他已經與基輔方面達成了一項臨時協議，將滿足俄方關於烏克蘭不加入北約的要求，但普京拒絕了這一協議，並繼續推進攻擊烏克蘭的計畫。

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據這些消息來源稱，俄羅斯總統辦公廳副主任、出生於烏克蘭的科紮克（Dmitry Kozak）告訴普京，依照他所談定的協議，俄羅斯不需要大規模佔領烏克蘭。路透社首先披露科紮克建議普京接受協議的消息。現年63歲的科紮克，自1990年代於聖彼得堡市長辦公室工作開始，就是普京的親信。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭前，普京一再堅稱，北約組織（NATO）與其軍事設施向東歐不斷擴張，步步進逼俄羅斯邊界，北約更把觸角伸向其鄰國烏克蘭。普京強調，這已對俄羅斯生存構成威脅、因此他必須有所行動。

這些消息人士指出，普京原先支持與烏克蘭談判，但科紮克回報談妥協議後，他又明確表明：科紮克未能讓烏克蘭作出足夠讓步，而他已經擴大了目標，包括吞併烏克蘭的大片領土。結果是，該協議最後因此被放棄。

在就此接受路透社記者質詢時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：“這與現實完全沒有關係。從來沒有發生過這樣的事情。這絕對是不正確的信息。”科紮克則尚未透過克林姆林宮對此事置評。

基輔方面， 烏克蘭總統顧問、和平談判代表波多利亞克(Mykhailo Podolyak)說，俄羅斯利用談判作為煙幕，為其入侵做準備，但他沒有回答關於會談內容的問題，也沒有證實曾與俄方達成臨時協議。波多利亞克說：“現如今，我們清楚地了解到，俄羅斯方面從未對和平解決感興趣。”

據其中2名消息人士透露，在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，雙方隨即大力推動達成協議。數日之內，科紮克認為在俄方的幾項主要條件上已取得烏克蘭同意，於是請普京簽署該協議。其中1名與俄羅斯領導層關係密切的消息人士說，“2月24日後，科紮克獲得授權進行談判，他把談定的協議帶回俄羅斯卻被打回票，全數內容遭到推翻。普京完全改變了計畫，繼續攻勢。”

第三個消息來源，從了解科紮克和普京討論情況的人那裡得知這些事件卻對時間的看法不同，他說科紮克在入侵前就向普京提出了這筆交易，並被拒絕。這些消息來源都要求匿名，以分享敏感的內部信息。即使普京當時默許了科紮克的計畫，戰爭是否會結束仍不確定。路透社無法獨立核實烏克蘭總統澤連斯基或其政府的高級官員是否致力於這項交易。

值得一提的是，入侵前三天，普京在克里姆林宮召集他的軍事和安全主管以及主要顧問，舉行俄聯邦安全委員會會議，科紮克當時也是出席者之一。路透社採訪的另一位參與入侵後談判的人士說，3月初，當烏克蘭官員了解到普京致力於推進大規模入侵時，討論便破裂了。

如今戰爭爆發逾六個月後，科紮克仍然擔任俄總統辦公廳副主任一職。但據六位接受路透社採訪的消息人士稱，他已不再處理烏克蘭問題。