中國海軍測量艦進入日本領海

日本，中國

日本防衛省宣布，一艘中國海軍測量艦15日上午進入鹿兒島縣屋久島以南的日本領海，大約三個半小時後駛出領海。

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據防衛省稱，15日凌晨3時30分左右，一艘中國海軍測量艦向西駛過鹿兒島縣種子島東南偏南的日本毗鄰海域，7時20分左右進入屋久島南部日本領海，之後，測量艦於上午11時前離開口永良部島以西的領海，向西航行。

測量艦是勘測海床形態的船舶，海上自衛隊出動“閃電”號護航艦和“P-1”巡邏機進行情報收集和預警監視。日本方面表示，這是中國海軍艦艇第七次侵入日本領海，也是測量船第四次侵入日本領海。

今年4月和7月，中國海軍測量艦相繼侵入同一海域領海，這是今年以來中國海軍艦艇第三次侵入領海，也是一年來進入日本領海次數最多的。

考慮到過去中國軍艦在日本附近的動向，日本政府已通過外交渠道向中方表達了關切。防衛省還表示：“我們將繼續密切關注中國海軍艦艇在日本周邊海域的動向，並將採取一切可能的措施，在日本周邊海域和空域開展預警和監視活動。”

今年4月和7月，中國海軍勘測船相繼侵入同一海域領海。

據日本防衛省統合幕僚監部8月4日發布消息稱，發現中國海軍1艘測量艦8月3日通過沖繩本島與宮古島之間海域，從東海駛入了太平洋。該艦3日早晨6點前後，在沖繩縣久米島西北約160公里處向東南航行，之後駛向了太平洋。

日本防衛省7月21日曾發布消息稱，1艘中國海軍測量艦7月20日晚駛入了鹿兒島縣屋久島至口永良部島周邊的日本領海。這是中國海軍艦艇第6次駛入日本領海，上次是今年4月，有測量艦進入同一海域附近。與4月一樣，日方通過外交渠道向中方表達了關切。