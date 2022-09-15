德國宣布對烏追加援助2套Mars-II多管火箭炮和50輛裝甲運兵車

德國/烏克蘭/俄羅斯

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）9月15日宣布，德國將對烏追加援助2套Mars-II多管火箭炮和50輛“登高”型裝甲運兵車。除此之外，德國還將為這些多管火箭炮送去約200枚火箭彈。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等烏方官員近日多次呼籲德方在烏軍反擊戰取得成功後提供更多的武器支持。

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蘭布雷希特周四在德國聯邦國防軍的一次會議上說：“我們已經決定再向烏克蘭提供2套Mars-II多管火箭炮，除此之外，我們還將向烏克蘭運送50輛‘登高’裝甲運兵車。”她表示，德方對烏克蘭操作人員的Mars-II多管火箭炮培訓預計將於9月開始。

蘭布雷希特還談到，希臘將很快向烏克蘭提供40輛蘇聯時期製造的的BMP-1步兵戰車，而雅典方面將收到40輛德國製造的“黃鼠狼 IFV”型裝甲車。德國多次被烏方批評在武器交付上拖延時間。基輔方面還提出希望德方能提供德制豹式坦克和“黃鼠狼”型裝甲車。

柏林方面則仍然堅持與其親密盟友協調對烏提供的所有武器供應。蘭布雷希特此前曾為德國國防部辯護，說她的首要職責是確保德國聯邦國防軍有足夠的裝備來保衛國家，從而避免被指責未能向烏克蘭提供必要的武器。

蘭布雷希特還認為，與需要數周訓練的德國最先進的豹2型坦克相比，協調從東歐國家交付的蘇聯製造的坦克將允許烏方更快的部署。

烏克蘭外長庫列巴周二通過推特表示：“德國發出了令人失望的信號，而烏克蘭現在需要豹式坦克和‘黃鼠狼’型裝甲車——以解放人民，使他們免遭種族滅絕。沒有一個關於為什麼不能提供這些武器的合理論據，只有抽象的恐懼和借口。有什麼是柏林害怕而基輔不害怕的？”

值得一提的是，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於基輔舉行的新聞發布會上呼籲美國、德國、意大利、法國和以色列繼續對烏提供防空系統，以應對俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的打擊。烏方官員擔心，在戰場上遭遇失敗後，莫斯科正轉向對關鍵的民用基礎設施進行導彈襲擊。

關於防空系統，澤連斯基說，除了與美國進行溝通外，“我們正在與法國、意大利、德國和以色列對話，儘管我們還沒有收到後者（以色列）的積極反應。在防空方面，沒有多少國家能夠保證為我們提供天空保護。這個問題要圍繞這五個國家來解決。”

在新聞發布會上，澤連斯基還要求其各方夥伴提供更多的武器裝備，試圖鞏固烏軍取得的成果，儘快完成這場戰爭。