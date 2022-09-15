烏方在俄軍撤離後的伊久姆發現了一座亂葬崗，包含約440具屍體

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭哈爾科夫州國家警察調查部門負責人波爾維諾夫(Serhii Bolvinov)在最新接受英國天空新聞台採訪時介紹指，在烏克蘭伊久姆市從俄軍控制下解放出來後，發現了一個包含約440具屍體的亂葬崗。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月15日晚表示，“必要的程序性行動已經在那裡開始，明天應該會有更多的信息——明確和核實的信息”。

廣告 繼續瀏覽後續

據波爾維諾夫介紹，作為當地警方與檢察官和其他調查人員一起收集俄羅斯涉嫌戰爭罪行證據的主要努力的一部分，所有發現的屍體都將被挖出並帶走進行法醫檢查。

波爾維諾夫說，這些屍體被分別埋葬在臨時場地上。波爾維諾夫指出，自從他們開始調查從俄軍控制下解放的哈爾科夫地區的土地上發生了什麼罪行以來，警官們還獲知了其他一些埋葬地點，這些地方曾在俄方控制下度過數月，現在又回到了烏克蘭手中。

談到烏方在伊久姆發現的亂葬崗時，波爾維諾夫表示：“我可以說，在一個被解放的城市中，有一個最大的墓葬，裡面有超過440個墳墓。大約440具屍體被埋在一個地方。”

當被問及他是否能說出受害者是如何死亡的，波爾維諾夫回答說：“我們知道，有些人是被殺死的（槍殺），有些人是因為炮火，所謂的地雷爆炸創傷而死。有些人是因為空襲而死的。此外，我們還得到消息，很多屍體還沒有被確認。因此，死亡原因將在調查期間確定。”

波爾維諾夫在採訪中還描述了該遺址的發現對他產生的影響。波爾維諾夫說：“對我來說，這是特別令人震驚和恐怖的，這是一種反人類的罪行。在2022年的文明世界裡不應該是這樣的。”

波爾維諾夫說：“這是一個如此可怕的故事，從任何角度看都令人不快。我相信，邪惡的人一定會受到懲罰。”

澤連斯基在周四晚的例行視頻講話中說道：“在哈爾科夫地區的伊久姆發現了一個亂葬崗。必要的程序性行動已經在那裡開始，明天應該會有更多的信息——明確的、經過核實的信息”。他提到，烏克蘭記者和國際記者將在周五前往伊久姆。

澤連斯基說：“我們想讓世界了解真正發生的事情，以及俄羅斯的佔領導致了什麼。”他補充說：“布查、馬里烏波爾以及現在，不幸的是，伊久姆......。俄羅斯到處留下死亡。而且必須對其負責。世界必須追究俄羅斯對這場戰爭的真正責任。我們將為此做出一切努力。”