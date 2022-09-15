美情報：過去8年來，俄羅斯向20餘國政客及政黨提供逾3億美元秘密獻金

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據《紐約時報》、《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞（CNN）等媒體報導，據美國國務院最近的一份情報審查摘要，自2014年以來，俄羅斯向二十多個國家的政黨、官員和政客暗中提供了至少3億美元的資金，並計畫再轉移數億資金，目的是施加政治影響和動搖選舉。據悉，美國與受邀參加將於12月舉行的“民主峰會”的國家分享了這些發現以及和可以採取的步驟來應對這一威脅。美方也在悄悄地向受到影響的國家介紹情況，一名拜登政府高級官員還警告稱，不排除將相關情報內容曝光。

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該情報審查摘要稱：“克里姆林宮及其代理人轉移這些資金，以努力塑造有利於莫斯科的外國政治環境”。它補充說，“美國將利用與目標國家的官方聯絡渠道，分享有關俄羅斯針對其政治環境的活動的仍然保密的信息。”據了解，美國國務院文件於周一以電報形式發給其駐世界各地的大使館，以總結美國外交官與外國官員談話的要點。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在星期二的新聞發布會上證實，關於俄羅斯對外提供秘密政治獻金的調查結果是美國情報機構工作的結果。他補充說，俄羅斯干涉選舉是“對主權的攻擊”，類似於俄羅斯對烏克蘭的戰爭。普萊斯說：“為了與此鬥爭，在許多方面我們必須把焦點放在它身上。”

該文件稱，俄方以現金、加密貨幣、電子資金轉賬和豪華禮物的方式付款。他們通過廣泛的機構轉移資金，以掩蓋資金的來源，這種做法被稱為使用切口。這些機構包括基金會、智庫、有組織犯罪集團、政治諮詢公司、空殼公司和俄羅斯國有企業。文件稱，這些錢也是通過俄羅斯大使館的賬戶和資源秘密給予的。

該文件提及，在一個亞洲國家，俄羅斯大使向一位總統候選人提供了數百萬美元的現金。美國情報機構還發現，近年來，俄羅斯在幾個歐洲國家利用虛假合同和空殼公司向政黨提供資金。

該文件稱：“俄羅斯的一些秘密政治融資方法在世界某些地區特別盛行”。它補充說，“俄羅斯依靠國有企業和大公司在包括中美洲、亞洲、中東和北非在內的一些地區秘密轉移資金，並依靠在歐洲各地特別活躍的智庫和基金會。”

該文件稱，截至去年，一位俄羅斯商界人士正試圖利用歐洲的親俄智庫來支持極右民族主義政黨。該文件警告說，在未來幾個月里，俄羅斯可能會在全球廣泛地區使用其“秘密影響力工具包”，包括秘密政治融資，以試圖破壞美國領導的對俄羅斯的制裁，並“在其正在進行的烏克蘭戰爭中維持其在這些地區的影響力”。

官員們說，美國揭露俄羅斯政治干預和影響細節的活動的一個目的是加強世界各地的民主復原力，這是拜登總統外交政策的一個支柱。美方官員專註於確保參加去年拜登在華盛頓舉行的“民主峰會”的國家能夠鞏固其民主制度。美國政府計畫很快召開第二次“民主峰會”。

美國國務院的總結列出了美國和夥伴國家可以採取的措施，以減輕俄羅斯的政治干預活動，包括對已知的“金融助推器”和“影響者”實施經濟制裁和旅行禁令。“美國情報界正在向選定的國家私下介紹俄羅斯針對其特定政治環境的秘密融資。鑒於數據的敏感性，我們對這些簡報進行了保密，並使這些國家能夠私下加強其選舉的完整性，”該官員說。

據CNN報導，拜登政府希望公開分享這些信息能帶來一些好處，包括：提高全球對俄羅斯秘密政治融資威脅的認識，引發其他國家向美國反饋他們自己關於俄羅斯行動的信息，並明確俄羅斯的秘密政治影響是一個“需要協調行動的全球現象”，這位官員說。

透露這一消息的拜登政府高級官員向CNN表示：“通過對俄羅斯秘密政治融資和俄羅斯破壞民主進程的企圖進行曝光，我們讓這些外國政黨和候選人注意到，如果他們秘密接受俄羅斯的資金，我們可以而且會將其曝光。因此，我們真正看到了以我們的方式分享情報界研究報告的多方面好處。”

對此，克里姆林宮稱這些指責“毫無根據”。俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，“西方的指責沒有事實依據”。