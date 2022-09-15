習近平與普京在上合組織峰會的會場外會面

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中國國家主席習近平十五日在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕與俄羅斯總統普京會面。這是俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭以來，兩人第一次會面。

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“上海合作組織”峰會15日和16日在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕召開，習近平與普京15日在峰會的會場外會面。

普京說，俄羅斯堅持“一個中國”的原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為。習近平則讚賞俄羅斯堅持一中原則，強調“台灣是中國的一部分”，習近平並說，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，“任何國家都無權做台灣問題的裁判官”。

普京當面告訴習近平，說俄羅斯“珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場”，說莫斯科堅守“一個中國”原則，並譴責美國在台海的挑釁舉動。普京同時暗諷美國“建立單極世界”的企圖已經“醜態畢露”，說絕大多數國家無法接受。

普京強調俄羅斯願意和中方鞏固深化雙、多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。中國和俄羅斯的經貿往來創下歷史新高，今年前七個月比去年同期增加了25%。

普京預祝中共二十大圓滿成功，並指當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼和互信，並說俄中全面戰略合作夥伴關係穩固如山。

習近平則讚賞俄羅斯堅持“一個中國原則”，強調“台灣是中國的一部分”，習近平還說，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，“任何國家都無權做台灣問題的裁判官”。

根據中國央視新聞，習近平說，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國在各領域合作穩步推進，在國際舞台上密切協調，維護國際關係基本準則。習近平表示，中方願意和俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

習近平強調，中方願意和俄方在“涉及彼此核心利益問題上”相互支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。

台灣聯合網指出，這是習近平2013年就任國家主席以來第39次當面與普京會晤。相比較之下，美國總統拜登去年一月就職，到現在還沒有跟習近平碰過面，只有視頻和通電話。