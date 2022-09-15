譚德賽：戰勝新冠疫情的“終點線”已在眼前

聯合國/國際/新冠疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）9月14日在例行疫情發布會上表示，上周全球報告的2019冠狀病毒病死亡病例數已降至2020年3月以來的同比最低水平，這讓人們看到了戰勝新冠疫情的“終點線”。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合國新聞報導，譚德塞表示，“我們現在處於前所未有的有利位置來終結這場大流行。雖然還未走到那一步，但終點已經出現在視野之中。”

譚德塞同時打了一個比方來提醒眾人，“一位馬拉松選手不會在看到終點線時就停下來，而是會用剩下的全部精力跑得更加努力。我們也必須這樣做。”他還警告，如果世界現在不抓住這個機會，那麼還會有風險產生更多的變異毒株和死亡病例，並且經歷更大的阻礙與不確定性。

譚德塞呼籲把握住當前的機會，世衛組織為此於當天發布了6份政策簡報，用以概括各國政府現在必須採取的關鍵措施來“結束這場長跑”。這些政策簡報基於疫情暴發以來取得的證據和經驗，向各國提出的建議包括為高危人群接種疫苗，對病毒進行持續檢測和基因測序，並將對2019冠狀病毒病的有效治療納入基礎醫療保健體系當中。

政策簡報同樣敦促各國政府為未來可能出現的病毒感染激增制定計畫，保障相關物資和設備的充足，並為此配備額外數量的衛生工作者。簡報還包含信息溝通方面的建議，如培訓衛生工作者識別和處理錯誤信息，以及創建高質量的科普材料。

此外，世衛組織新冠疫情應對技術主管範克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則更為謹慎地強調，2019冠狀病毒仍在世界各地“密集傳播”，實際的感染者數量或被低估。

範克爾克霍夫同時說：“我們預計未來還會出現病毒感染的高峰，不同地方出現的時間點可能不同，並由奧密克戎變異株的不同亞型甚至是其他值得關注的變異株造成。”她還重申了之前發出的警告，即病毒傳播得越多，變異的機會也就越大。

不過，範克爾克霍夫指出，這些未來的疫情高峰不一定會引發“死亡浪潮”，因為現在已經有了應對新冠疫情的有效工具，包括新冠疫苗和抗病毒藥物在內。