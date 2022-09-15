韓總統將借聯大會議與美日領導人分別舉行會談

日本/韓國/美國

自首爾方面消息， 韓國國家安保室第一次長金泰孝9月15日在記者會上介紹稱，總統尹錫悅下周出席在美國紐約舉行的聯合國大會期間，將與美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄分別舉行雙邊會談。這將是2019年12月以來日韓首腦再次舉行面對面會談，也是岸田文雄與尹錫悅的首次會晤。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，尹錫悅將於18日至24日依次對英國、美國、加拿大進行訪問。韓國總統室高官表示，韓方早已與美日兩國在聯大期間舉行雙邊首腦會談事宜達成協議，正就具體時間進行協調。由於日程安排緊湊，首腦會談將以短暫會晤形式舉行。

日本官房長官松野博一在周四的記者會上表示，“關於首相訪問紐約的具體日程，目前完全未定”，避免提及實施首腦會談。此外，韓國總統府相關人士向媒體透露，此次會談預定舉行約30分鐘，“議題未定”。

報導指，這將是2019年12月時任韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三借韓中日首腦峰會之機在成都會晤後，韓日領導人時隔2年10個月進行會晤。該官員表示，韓日雙方此次就首腦會談欣然達成協議，但具體議題尚未敲定。

由於韓方正在為二戰時期日本強征勞工受害者索賠問題尋求解法，且與日方緊密保持溝通，兩位領導人此次無需就有關事宜進行探討。

松野博一在記者會上提及原被征勞工問題和“慰安婦”問題，說明稱“目前日韓關係處於非常嚴峻的狀況之中，但外交部門間正在緊密溝通”。韓國政府7月就原被征勞工問題成立了討論解決方案的官民共同協議。

此外，這也將是韓美領導人繼今年5月之後時隔4個月再會。上述韓方官員表示，韓美領導人將進一步細化兩國其間探討的韓美首腦會談跟進措施的落實方案，還將就重要問題形成共識。