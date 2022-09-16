德防長：我們自然會關切地觀察中國的擴軍，精確地觀察每一個步驟

德國/印太/中國

德國聯邦國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）最新在接受路透社採訪時表示，德方正關切地觀察着中國的擴軍和與俄羅斯的演習，同時隨着德國在印太地區的存在不斷加強，表明其對該地區基於規則的國際秩序的承諾。

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蘭布雷希特在柏林德國國防部接受採訪時表示，德國目前對烏克蘭戰爭的關注並不意味着德方可以不關注其他地方的安全發展，無論是在其家門口的西巴爾幹地區還是在印太地區。入侵可能發生在任何地方。

蘭布雷希特說：“我們自然在關切地觀察中國的擴軍，並非常準確地觀察那裡的每一個步驟。”

2020年9月，德國政府發布《印太政策指南》，並在隨後的兩年中逐漸加強對該地區的關注和軍事部署。去年，柏林方面派出了近20年來的第一艘軍艦通過南中國海的爭議水域，本月又派出13架軍機參加在澳大利亞舉行的多國空軍聯合演習。

蘭布雷希特表示：“通過我們的存在和對演習的參與，我們正在發出明確的信號，我們站在支持基於規則的秩序的夥伴一邊。”

蘭布雷希特提及每支軍隊都有自己的武器裝備，因此各國需要進行共同演練，以發現和解決任何問題。她認為，德國空軍在澳大利亞參加的多國演習被證明是“非常有建設性的”，並表明德方可以履行其對該地區合作夥伴以及北約組織的承諾。

當被問及德國是否會像美國一樣派軍艦穿越台灣海峽時，蘭布雷希特說：“這並不是要以任何方式挑釁或使局勢升級......相反，我們的做法是緩和局勢。”德中關係長期以來一直以互利的商業往來為中心，中國的快速經濟擴張推動了德國經濟自身的增長。

不過，蘭布雷希特宣稱，德國已經從俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源危機中吸取了教訓，即不要過於依賴任何一個國家。她說：“我們現在必須在其他領域變得更加獨立，而不僅僅是能源，以便能夠自由行動。”

蘭布雷希特說：“我們通過經濟關係與中國聯繫在一起，但這絕不能阻止我們在某些決定上採取明確的立場。”

值得一提的是，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五發表講話說，德軍必須成為歐洲“裝備最好的”部隊，該國準備在保障歐洲安全方面承擔“領導責任”。

朔爾茨在柏林舉行的德國武裝部隊會議上向媒體表示：“作為人口最多、經濟實力最強的國家和位於歐洲大陸中部的國家，我們的軍隊必須成為歐洲常規防禦的基石，成為歐洲裝備最好的部隊。”

朔爾茨接著說：“我們正在令人信服地表明：德國準備為我們大陸的安全承擔起領導責任”。

朔爾茨提及，德國武裝部隊長期以來一直承擔著其他角色，如“鑽井、確保人道主義幫助、阻止洪水，以及在大流行病期間幫助接種疫苗”。他強調稱：“但這不是你們的核心任務，聯邦國防軍的核心任務是保衛歐洲的自由。”