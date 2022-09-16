波蘭與韓國正式簽署購買48架FA-50輕型戰機合同，價值30億美元

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自首爾方面消息，據韓國國防部和防衛事業廳9月16日透露，韓國航空宇宙產業公司（KAI）周五在波蘭馬佐夫舍地區明斯克市同波蘭軍備局正式簽署關於出口48架韓國FA-50輕型戰機的合同。

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據韓聯社報導，該合同規模達30億美元，雙方曾於今年7月27日簽署相關框架協議。韓軍計畫在戰機交付後面向波蘭空軍傳授運用經驗，並提供培訓服務，加強韓波兩國空軍合作。

根據韓國航空宇宙產業公司制定的中長期計畫，韓方還將在波蘭投建航空維護、修理和大修（MRO）服務中心和國際飛行訓練學校。

報導提及，出口1架FA-50戰機所帶來的經濟效應相當於出口1000輛韓國國產中型汽車，此次出口將產生約10萬億韓元的產業效益。同時，也將為與韓國戰鬥機生產有直接或間接關聯的產業創造更多就業崗位。

今年7月 ，波蘭與韓國簽訂採購框架協議，將購買韓國生產的48架FA-50輕型戰鬥機、980輛K2“黑豹”主戰坦克和648門K-9自行火炮，總規模達148億美元。

8月26日，韓防務企業現代羅特姆和韓華防務與波蘭軍事廳正式簽署首批規模為57.6億美元的K2“黑豹”主戰坦克和K-9自行火炮出口合同。