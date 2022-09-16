澤連斯基：俄方在伊久姆重演了在布查的暴行， 俄西斯主義必須受到譴責

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烏克蘭最高拉達人權專員盧比涅特（Dmytro Lubinet）9月16日在社交媒體電報上傳的一則視頻中表示，在伊久姆附近被發現的一座包含至少440具屍體的亂葬崗中，調查人員已經確認了一家人全家的屍體。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特上寫道：“俄羅斯是一個恐怖主義國家。我不知道為什麼世界遲遲不承認。我們解放了伊久姆。在它旁邊的森林裡發現了400多個墳墓。那裡有多少被折磨的烏克蘭人，我們不得而知。還要有多少我們的人死去，才能讓所有人最終弄清楚？”

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澤連斯基在周四晚的例行視頻講話中透露了烏方在伊久姆市發現了一座至少包含440具屍體的亂葬崗。烏克蘭和國際媒體周五前往當地報道。盧比涅特當天在現場錄製的一則視頻中說：“在我旁邊有一整個家庭......這是一個年輕的家庭......父親出生於1988年，妻子出生於1991年；他們年幼的女兒出生於2016年。”

盧比涅特說：“我們有當地人的證詞，他們都死於俄羅斯空軍實施的空襲”。他補充說：“有很多、很多類似的案例”。盧比涅特亦指：“我們還在這裡看到烏克蘭軍隊的軍人被集體埋葬。”他補充說：“他們被埋葬的方式；你會看到他們的手被綁住的證據，他們是在近距離被射殺。”

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨着挖掘工作的繼續，目前還不清楚每個受害者是如何死亡以及何時死亡。在3月和4月俄軍對伊久姆的長達數周的轟炸中，造成平民和士兵被炸死。CNN派往現場的一個記者小組介紹，他們看到的墳墓主要是個人的墳墓，有些只標有數字，有些則標有死者全名和其他細節。

哈爾科夫地區軍事管理局局長西尼胡波夫(Oleh Syniehubov) 表示，“侵略者在伊久姆犯下的罪行規模巨大。這是血腥殘忍的恐怖”。他說：“450具帶有暴力致死和酷刑痕跡的平民屍體被埋在森林帶中，在21世紀很難想象這樣的事情，但現在它是伊久姆市的一個悲慘現實。”

西尼胡波夫斷言，“在今天挖掘出來的屍體中，99%都有暴力致死的跡象。有幾具屍體的雙手被綁在背後，有一個人的脖子上還綁着繩子被埋。很明顯，這些人是被折磨和處決的。被埋的人中還有兒童。”

西尼胡波夫介紹稱：“目前約有200名執法人員和專家在現場。屍體將被送去進行法醫檢查，以確定確切的死因。”他說：“在確認死者的面孔後，他們都將以應有的尊重被埋葬”。

西尼胡波夫指出：“每一起死亡事件都將被調查，並成為俄羅斯在國際法庭上的戰爭罪行的證據。”

澤連斯基在周五晚的視頻講話中提及：“在哈爾科夫地區，從俄羅斯佔領下解放出來的地區正在進行調查行動。俄西斯主義（Rashism）的所有罪行都被記錄下來，正在收集他們的罪證。”

澤連斯基說：“（烏方）發現了虐待被佔領城鎮平民的酷刑室，以及關押人，甚至外國人的場所。特別是七名斯里蘭卡公民，他們是庫皮揚斯克醫學院的學生。早在3月，他們就被俄羅斯士兵抓獲，隨後將這些人關在地下室里。只是現在，在哈爾科夫地區解放後，這些人得到了拯救，他們得到了適當的醫療照顧。”

澤連斯基說：“在伊久姆附近的一個亂葬崗，屍體的挖掘工作仍在繼續。截至目前，已經發現了440多個墳墓。現在說有多少人被埋在那裡還為時過早，調查還在進行”。他說：“已經有明顯的證據表明，人們受到了酷刑和侮辱性待遇......此外，有證據表明，俄羅斯士兵的陣地離這個地方不遠，他們向被埋的人開槍只為取樂。”

澤連斯基表示：“世界必須對這一切作出反應。俄羅斯在伊久姆重複了其在布查的做法。而現在我們才剛剛開始了解當時在哈爾科夫地區發生的全部真相。好在聯合國各單位已經在準備一批員工，他們將訪問伊久姆附近的這個地方，他們將看到並能夠向聯合國系統的所有人報告俄羅斯恐怖分子的所作所為。”

澤連斯基說：“我們將確保記者能夠充分進入解放區和所有虐待人類的地方。我們將提供機會，告訴世界，俄西斯主義必須受到譴責。我感謝我們所有的合作夥伴，所有的領導人和幫助爭取正義的普通人。爭取正式承認俄羅斯是恐怖主義的贊助國，爭取加強對俄羅斯這種恐怖行為的制裁。”

聯合國人權事務高級專員辦事處周五向媒體透露稱，將儘快組織人員前往伊久姆及其周圍地區。消息人士說，戰爭罪行調查小組可能在這之後跟進。他們的具體目的地目前仍不清楚。俄羅斯方面沒有對此公開評論。