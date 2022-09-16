美國宣布對烏追加價值6億美元的軍事援助

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月15日宣布，將再向烏克蘭提供價值6億美元的軍事援助，包括從五角大樓庫存中抽調的額外武器、彈藥和裝備。白宮方面表示，這是美國國防部自2021年9月以來，第21次從其武器庫存中抽調武器和其他裝備交付給烏克蘭。

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布林肯當天通過聲明表示：“我們與我們的盟友和夥伴一起，正在提供烏克蘭部隊在繼續成功反擊俄羅斯入侵時正在有效使用的武器和裝備。拜登總統已經明確表示，我們將支持烏克蘭人民，只要其需要。”

布林肯稱：“根據總統的授權，我授權我們進行自2021年9月以來第21次抽調美國的武器和裝備交付給烏克蘭。這次6億美元的抽調包括來自美國國防部庫存的額外武器、彈藥和裝備。 這次抽調將使美國自本屆政府上台以來對烏克蘭的軍事援助總額達到約158億美元。”

布林肯表示：“烏克蘭人民以令人欽佩的勇氣和決心，正在捍衛他們的家園並為他們的未來而戰。美國正與我們的盟國和來自50多個國家的夥伴一起向烏克蘭提供軍事援助，以支持其國防。我們正在提供的能力經過精心調整，以在戰場上發揮最大作用，並在時機成熟時加強烏克蘭在談判桌上的影響力。”

據五角大樓介紹，這筆最新的軍事援助包括：海馬斯火箭炮系統（HIMARS）彈藥、36000枚105毫米火炮炮彈、1000枚精確制導的155毫米火炮炮彈、四台反炮兵雷達、四輛卡車和八輛拖車用於運輸重型設備、反無人機系統、掃雷設備、克萊莫殺傷地雷、爆破炸藥和設備、輕型武器和彈藥、夜視裝置、防寒裝備和其他野外裝備。

美國國防部表示：“為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與其盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供關鍵軍事武器。”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於基輔舉行的新聞發布會上呼籲美國、德國、意大利、法國和以色列對烏提供防空系統，以應對俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的打擊。

澤連斯基強調了加快為烏方提供防空系統進程的重要性，因為烏克蘭平民每天都在因俄羅斯聯邦的侵略而死亡。澤連斯基說：“我希望所有有能力向烏克蘭提供重型裝備的國家都能打開這個窗口”。他表示：“我們感謝他們為加強烏克蘭武裝部隊提供的所有援助。”