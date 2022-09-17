法學者：撒馬爾罕峰會並未顯示中俄關係有新進展

中國/上合組織峰會

上海合作組織峰會周五在烏茲別克斯坦城市撒馬爾罕落幕。在俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭而在國際舞台倍顯孤立的背景下，原本以中亞地區前蘇聯加盟共和國為核心成員的上合組織本屆峰會，尤其是中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在峰會期間的會晤格外引人關注。習近平與普京之間的互動對上合組織內部平衡有否影響？上合組織成立21年來在國際舞台上的地位是否在改變、是否的確正成為可以與西方抗衡的一方力量？法國國立東方語言與文明學院中亞歷史系教授卡特琳娜-布若勒（Catherine Poujol）接受本台電話採訪，談了她的看法。

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撒馬爾罕峰會並未顯示中俄關係有新進展

儘管中國國家主席習近平在撒馬爾罕期間再次強調他與俄羅斯總統的友誼，強調願與俄羅斯一道體現大國擔當，“為變亂交織的世界注入穩定性和正能量。” 但布若勒教授並不認為這次上合峰會上中俄關係有進一步加強的跡象。上合組織內部也許各國影響力有大有小，但同是成員國的中俄兩國之間的關係並沒有重大改變。

布若勒教授：“我看不出中俄兩國關係有進一步走近的跡象。大家都關注習近平與普京在撒馬爾罕的會晤，但值得注意的是，雖然中國半年多來一直表現出對俄友誼，但中國並沒有，至少沒有公開向俄羅斯提供武器或派兵參戰。中方在撒馬爾罕的官方聲明更是一種和平表述，呼籲應對世界的“變亂交織“。我倒是覺得中國在中亞問題上採取了平衡戰略，非常在意中亞地區動向。習近平在上合組織峰會前夜前往哈薩克斯坦訪問並不是無意之舉。這是他新冠疫情以來首次外訪，他選擇了哈薩克斯坦，與哈薩克斯坦總統托卡耶夫會談，推動雙邊關係。哈薩克斯坦是中國新絲綢之路西向發展的主要站點，習近平同時還表示，中國願意幫助哈薩克斯坦維護主權完整，而如今哈薩克斯坦主權完整面對的主要威脅正是來自北部的俄羅斯：因為歷史原因，有數百萬俄羅斯人定居在哈薩克斯坦北部。所以，可以說中國表現出一種平衡，並不只是向俄羅斯表達支持，而是也同時按照上合組織的宗旨，希望不要侵犯各成員國主權和領土完整。這更是一種對哈薩克斯坦的支持，而不是對俄羅斯在烏克蘭行動的支持。”

撒馬爾罕峰會可能是上合組織國際地位轉折點

上合組織已經走過了21個年頭。如果說建立一個多級世界是該組織成立之初的宗旨的話，這個長期缺少實質性發展的鬆散組織開始不斷壯大成員。卡特琳娜-布若勒教授指出，上合組織成立之初就主張推動多級世界，但該組織並不像北約組織那樣形成一個有緊密經濟關係以防務為目的集團式的平台，其行動效力長期有限。但合作內容逐漸增多，而從所代表國家人數來看，也是不可忽視的力量。她認為，剛剛結束的上合組織撒馬爾罕峰會也許標誌着該組織開始成為國際舞台一個有分量的平台：

布若勒教授 : “剛剛結束的峰會可能是該組織的一個轉折點，各成員國顯然找到了一個共同敵人，也就是西方。但也並不是所有成員國都支持這種反西方立場，哈薩克斯坦就不會贊成這樣的立場。而且一個國際組織也不能只依靠反對什麼作為核心。我覺得這次峰會可能是一個重要的節點，預示受當前國際形勢影響，該組織在國際舞台的作用開始比過去更重要。同樣，當前國際形勢也使得中國的影響力進一步增強，中國一直在該地區非常活躍，有很多基建項目。但是，中國在中亞地區的最重要夥伴過去一直是俄羅斯，是獨聯體。現在要看烏克蘭戰爭如何結髮展。可以肯定地是，入侵烏克蘭的行動對俄羅斯在中亞的影響力十分不利，哈薩克斯坦感覺到某種威脅，其它中亞國家對俄羅斯並不像想象的那樣強大則多有失望，這些國家內部，社會上對俄羅斯的看法嚴重分歧。我們可以看到，八年來，俄羅斯在中亞地區的影響力正在削弱。這當然會讓天平向中國方面傾斜，但現在又出現另一個國家，這就是土耳其。土耳其雖然不是中亞國家，但一直覬覦這一地區。今後的情形可能是俄羅斯聽任中國關注當地經濟發展，向中亞地區負債沉重的國家貸款，俄羅斯主要承擔中亞地區安全問題。土耳其此時進入中亞，我們已經看到土耳其向烏克蘭提供的無人機非常有效。而且土耳其最近三十年就已經在與中亞國家發展關係，現在更覺得好像有機可乘，它可能成為面對中國的另一個重要成員。 也就是說中亞地區不再只是中俄兩國，如今又加上了土耳其。俄羅斯仍將有一定的影響力，它的影響力不會瞬間消失，但如今在中國之外又有了第三者，與土耳其一道，形成一種三方格局。中國當然手中有好牌可打，但中亞國家對中國影響力還是很有些擔心。”

伊朗成為上合組織第九位成員

土耳其目前只是上合組織的對話夥伴。據中國官方媒體報道，撒馬爾罕峰會期間，中國國家主席與土耳其總統埃爾多安會談時表示，中方願與土耳其一道，推動兩國“戰略合作關係朝着更高水平發展”。埃爾多安也與俄羅斯總統普京會談， 並呼籲俄羅斯儘快停止烏克蘭戰爭。

20年間，上合組織逐步走出中亞框架。南亞國家印度於2017年與巴基斯坦一道，正式成為上合組織成員。印度總理莫迪在撒馬爾罕與俄羅斯總統普京會談時，也表示“現在不是戰爭的年代”。中印兩國領導人顯然並未安排見面。但習近平在撒馬爾罕與剛剛成為組織正式成員的伊朗總統萊希舉行了會談。