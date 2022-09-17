聯合國大會在即 分歧下最大與會明星是澤連斯基 最大缺席者是普京和習近平

聯合國/烏克蘭/俄羅斯/中國

從俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭，到氣候變化，在人類忍受着前所未有的危機累積之際，約150位領導人預計將於下周聚集在紐約，參加聯合國大會。然而，聯合國本身，卻被俄羅斯入侵烏克蘭而產生的深刻分歧而震撼。

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據聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在年度會議前說：“我們的世界因戰爭而傷痕纍纍，因氣候混亂而飽受打擊，因仇恨而衝突不止，因貧窮和不平等而感到羞恥。”古特雷斯稱，但地緣戰略分歧，"至少自冷戰以來從未如此之大，正在使全球對這些巨大挑戰的反應陷入癱瘓。他呼籲 "團結起來 "尋找解決方案。

據法新社今天稱，然而團結的希望似乎遙不可及，圍繞烏克蘭總統的虛擬出現的辯論就是證明。由於新冠病毒疫情，在2020年和2021年，領導人在大會上的講話至少有一部分是通過視頻進行的。今年，又回到了老規矩：要想從周二起獲准在大會上發言，就必須到場講話。當然除了澤連斯基（Volodymyr Zelensky）這個明顯的例外。

周五大會的特別表決確實允許烏克蘭領導人傳送預先錄製的信息。俄羅斯對此非常不滿，譴責 "將程序性問題政治化"。

國際危機組織的分析家理查德-高文（Richard Gowan）評論說，如果澤連斯基來了，即使是通過視頻，澤連斯基也會成為本屆大會的明星"，"澤連斯基的演講將比其他與會領導人的大多數演講吸引一千倍的注意力"。

但理查德-高文還是呼籲澤連斯基 "小心"。因為 "許多非西方國家的政治家對西方國家對烏克蘭的關注感到不滿，"理查德-高文告訴法新社。“一些國家擔心，在我們關注烏克蘭的同時，我們對世界上的其他危機沒有給予足夠的關注。”

但美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德說：“情況並非如此。” 美國大使說，"世界一直在轉動。我們不能忽視世界其他地方發生的事情。" 她特彆強調糧食危機，這將是幾個聯合國討論的中心。

法國總統馬克龍 "將用內心深處（......）與南方的合作夥伴進行對話，以避免讓西方與世界其他國家對立的想法佔據上風"，愛麗舍宮也保證，緊急的氣候情況 "也將是所有關注的核心。

發展中國家對全球變暖的責任最小，但卻是第一受害者，它們對氣候行動往往被置於次要地位的事實感到生氣。小島嶼國家聯盟主席、安提瓜和巴布達大使沃爾頓-韋布森說："我們沒有更多的時間可以浪費，"他希望在氣候資金方面得到承諾。

距離在埃及舉行的COP27氣候大會還有兩個月的時間，聯合國秘書長古特雷斯不應錯過機會，在周二的開幕致辭中以及在與一些領導人進行 "坦誠交流 "的閉門圓桌會議上會重申採取行動的迫切性。

在周二開始的主席台演講遊行之前，秘書長仍然維持了周一的教育峰會安排，但由於伊麗莎白二世的葬禮在倫敦舉行，預計出席的領導人較少。英國女王的葬禮也為本周在紐約的聯合國大會走向留下了一些疑問，英國新任首相莉斯-特拉斯將在紐約聯大發表她上任後的首次重要講話。

巴西的博爾索納羅也被確認將在周二發表講話，土耳其的艾爾多安和法國的馬克龍也排在當天講話。東道國美國在開始時照常發言，而總統拜登的發言則被推遲到星期三。

雖然今年標誌着世界上絕大多數國家的領導人回到聯合國講壇講話，還是有一些明顯的缺席者，如普京和習近平。

法新社說，而且，新冠病毒疫情限制仍然存在：各國代表團不得不縮小規模，媒體認證受到限制。佩戴口罩也將是強制性的。