阿塞拜疆和亞美尼亞衝突再起 佩洛西到訪亞美尼亞

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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月17日到訪亞美尼亞首都埃里溫。這使她成為自亞美尼亞1991年獨立以來訪問該國的最高級別美國政要。本周，亞美尼亞和阿塞拜疆再次通過談判達成了一項停火協議，旨在結束雙方之間突然爆發的這場已經導致逾210人喪生的衝突。

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亞美尼亞和阿塞拜疆周五表示，本周有超過210人在邊境衝突中死亡，埃里溫指責巴庫的軍隊在這對宿敵兩年來最嚴重的戰鬥中犯下暴行。雙方都指責對方挑起衝突，衝突於周二爆發，周四在國際社會的調解下連夜結束。

拜登總統去年成為第一位正式承認第一次世界大戰期間奧斯曼帝國對亞美尼亞人的屠殺為種族滅絕的美國總統。佩洛西周六率領代表團乘坐專機抵達埃里溫，並在機場受到了亞美尼亞國民議會議長西蒙尼安（Alen Simonyan）的歡迎。

佩洛西的辦公室當天通過聲明表示，“在2019年通過了由亞當·希夫主席提出的眾議院第296號決議，承認奧斯曼帝國對150萬亞美尼亞人的謀殺是種族滅絕，以及拜登總統成為第一位正式承認亞美尼亞種族滅絕的總統之後，我們很自豪地前往埃里溫。”

佩洛西說：“永不忘記是所有人的道德責任：隨着全球各地暴行的發生，包括俄羅斯對烏克蘭的暴行，這一義務變得更加緊迫。”