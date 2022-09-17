馬克龍：對伊久姆發生的暴行給予最強烈的譴責，沒有正義就沒有和平

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周五晚就俄軍撤離烏克蘭伊久姆後發現的亂葬崗事件對俄方暴行給予最強烈的譴責。他表示：“沒有正義就沒有和平”。

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烏克蘭政府周五介紹指，在俄軍撤離的哈爾科夫重鎮伊久姆附近的樹林中發現了一座包含至少440具屍體的亂葬崗，死者中包括烏克蘭平民及軍人。烏方調查人員仍在進行挖掘和法醫工作。此外，根據事發地8月份的衛星圖像顯示，俄羅斯在伊久姆的皮山斯克（Pishanske）公墓旁邊的森林中挖掘了這一亂葬崗。烏克蘭和國際媒體周五前往當地對烏方的挖掘和調查工作進行了拍攝和報道。

馬克龍當晚通過推特就這一最新發展表示：“我最強烈地譴責在俄羅斯佔領下的烏克蘭伊蘇姆發生的暴行。肇事者將不得不為他們的行為負責。沒有正義就不會有和平。”法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）亦指：“適可而止”。

此外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發表聲明說：“歐盟對烏克蘭當局在最近從入侵的俄羅斯軍隊手中解放出來的伊久姆市發現有440多具屍體的亂葬崗深感震驚。我們以最強烈的措辭譴責這些暴行。”

博雷利指出：“俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭一直在烏克蘭各地留下血腥和破壞的痕跡。數以千計的平民已經被殺害，還有更多的人遭受酷刑、騷擾、性侵犯、綁架或被迫流離失所。俄羅斯軍隊這種完全無視國際人道主義法和日內瓦公約的不人道行為必須立即停止。”

博雷利表示：“俄羅斯、其政治領導人以及所有參與在烏克蘭持續違反國際法和國際人道主義法的人都將被追究責任。歐盟支持這方面的一切努力。”

華盛頓方面，白宮表示，有關在伊久姆發現的亂葬崗的報道是“可怕的”和“令人厭惡的”。白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）稱，這是“與俄羅斯軍隊對烏克蘭和烏克蘭人民發動這場戰爭的那種墮落和殘暴是一致的”。

柯比說，美國將繼續“積極支持記錄俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行和暴行的努力，並協助國家和國際社會努力查明和追究俄羅斯人的責任。”