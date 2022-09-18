古特雷斯稱特別希望國際刑事法院能夠調查伊久姆屠殺事件

聯合國/古特雷斯/法廣專訪

在聯合國大會召開前夕，聯合國秘書長古特雷斯接受了法廣RFI和法國24頻道的採訪，古特雷斯在採訪中表示，他特別希望國際刑事法院（ICC）能夠調查在烏克蘭伊久姆發生的數百人的屠殺事件。古特雷斯還談到了伊朗問題談判的進展、海地局勢、在馬里被拘留的46名科特迪瓦士兵的命運以及剛果民主共和國東部的戰爭。

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聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯2022年9月17日在紐約接受馬克-佩雷爾曼（France 24）和克里斯托夫-布瓦維耶（RFI）的採訪。就烏克蘭是否有機會實現和平？古特雷斯說，“我擔心軍事行動升級。和平談判的前景非常遙遠。” 聯合國秘書長說："烏克蘭和俄羅斯都認為他們可以贏得戰爭。我看不到在短期內建立嚴肅的和平談判的任何可能性。唯一積極的一點是：在7月就烏克蘭和俄羅斯的糧食和化肥出口達成雙重協議後，目前的討論應該使取消障礙成為可能。“

關於伊朗核問題，古特雷斯說，達成協議指日可待，但現在仍然面臨巨大困難。

在中國新疆，古特雷斯呼籲尊重人權，尊重維吾爾族的文化和宗教特性。

關於海地，古特雷斯建議開展一項國際方案，支持海地國家警察的培訓和裝備，使海地國家警察成為一支 "強大的力量，能夠制止幫派"。

關於7月10日以來被扣留在馬里的46名科特迪瓦士兵的問題，聯合國秘書長明確表示，他們不是僱傭軍。古特雷斯將在未來幾天在聯合國大會上會見馬里代表團，他正在呼籲馬里當局解決這一問題。

最後，關於剛果民主共和國東部的戰爭問題，安東尼奧-古特雷斯指出，M23叛軍擁有 "比維和部隊機制Monusco更為精良的武器彈藥設備。這些設備是否來自盧旺達？他們來自某個地方......反正不是來自森林。"本台報道稱，聯合國秘書長用一種會意眼神回答道。