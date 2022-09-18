拜登、馬克龍等外國政要瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩

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美國總統拜登攜夫人9月18日前往倫敦威斯敏斯特大廳瞻仰了伊麗莎白二世女王的靈柩。拜登表示，女王“本人與她的形象一樣——正派、可敬，而且一切以服務人民為重”。同樣在當天，法國總統馬克龍及夫人，烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭和總理什梅加爾等外國政要親自前往當地向女王表達敬意。

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拜登周日晚上在倫敦蘭卡斯特宮簽署了女王的弔唁簿後說道：“我們有機會與非常多的重要人物會面。但我可以說，在你腦海中脫穎而出的是那些與你的關係和互動與他們的聲譽相一致的人物。”

經歷過老年喪子之痛的拜登向英國王室和國民表示哀悼，並稱“這是一個留下巨大漏洞的損失，有時你會認為你永遠無法克服它。但正如我告訴國王的那樣，女王將與他一起走過每一步。”

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登花了不少時間在女王弔唁簿上寫下了一份長長的留言，其中部分內容提及：“她對待每個人都很有尊嚴，很尊重。吉爾和我很榮幸能與她見面並感受到她的熱情。我們的心與英國皇室和人民同在。”

拜登夫婦周日晚上還出席了英國新國王查爾斯三世在白金漢宮為來訪的外國領導人舉辦的招待會。當地時間周六晚上抵達倫敦的拜登將參加女王周一的國葬，他稱讚伊麗莎白二世“定義了一個時代”。

白宮官員表示，拜登此行主要是為了表達對女王和英國人民的尊重，而不是政治或外交任務。拜登最初在英國政府表示特拉斯首相將在葬禮前會見的外國領導人名單上，但白宮周六指出，這次會見將在下周的紐約聯合國大會期間舉行。

法國總統馬克龍在妻子布麗吉特的陪同下於周日下午抵達倫敦，並在當晚9點左右瞻仰了女王的靈柩。烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭和總理什梅加爾當天也前來威斯敏斯特大廳向女王致敬。澤連斯卡婭並在白金漢宮拜會了威爾士王妃凱特。歐盟委員會主席馮德萊恩和西班牙國王費利佩六世等外國政要稍早也瞻仰了女王的靈柩。

值得一提的是，英國外交部消息人士周日告訴路透社，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼預計將不再出席威斯敏斯特教堂的國葬。沙特方面預計將由圖爾基·本·穆罕默德王子代表。在2018年《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館內被殘忍謀殺後，向穆罕默德·本·薩勒曼發出參加女王葬禮的邀請一直存在爭議。俄羅斯總統普京沒有收到邀請函。