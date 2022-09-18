捷克外長呼籲成立特別國際法庭 調查俄軍侵略罪行

捷克/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊從俄羅斯手中奪回烏東重鎮伊久姆後在當地一座樹林里發現了一處亂葬崗，其中包含至少440具屍體。歐盟輪值主席國捷克的外交部長利帕夫斯（Jan Lipavský）9月17日呼籲迅速成立一個特別國際法庭，專門調查相關罪行。

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利帕夫斯周六通過推特表示：“俄羅斯在伊久姆地區留下了數百名被槍殺和折磨的人的亂葬崗。在21世紀，對平民的這種攻擊是不可想象的，令人憎惡的。我們決不能忽視它。我們支持對所有戰犯進行懲罰。#與烏克蘭同在”。

利帕夫斯提出：“我呼籲迅速建立一個起訴侵略罪的特別國際法庭。”據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間周五下午，即使是大雨也無法抹去伊久姆市松樹林中的死亡氣息，烏克蘭調查人員正在對從俄羅斯軍隊手中奪回烏克蘭東部城市伊久姆後發現的一處亂葬崗進行調查。

報導指，當CNN的記者團隊周五下午到達該亂葬崗時，官員們正在將屍體袋，包括一個似乎裝着很小東西的袋子運進冷藏卡車。亂葬崗的大多數墳墓都是單獨的墳墓，在土堆的頭部放置着木質十字架。有些上面有手寫的名字和數字。有一個數字高達398。另一個寫着一個82歲老人的名字。現場的一名官員告訴CNN，調查將不得不確定這些人是什麼時候死去的。

在森林的更深處，有一個似乎是前軍事陣地的地方，坦克陣地被深深地挖在地下。現場的一名警察告訴CNN，這個地方是一個亂葬崗，在那裡發現了17具屍體。現場的調查員加馬什（Igor Garmash）在談到他正在檢查的具體部分時，指着附近的一個地方說，“這裡是平民的屍體，再往前走是軍人的屍體”。他告訴記者：“已經檢查了20多具屍體，並送去做進一步調查。”

烏克蘭戰略通信中心周四表示，在伊久姆發現的一些墳墓是“新近的”，埋在那裡的屍體大部分是平民。一位住在亂葬崗對面的伊久姆居民告訴CNN稱，俄羅斯人先是空襲了附近的城市墓地，然後便進駐當地。這名女性居民告訴記者說：“他們帶來了他們的特殊機器。他們為他們的車輛挖了一些壕溝。我們只聽到他們是如何破壞森林的。”

這名當地居民說，在城市被俄羅斯佔領期間，她盡量不出門，因為她太害怕了。這麼叫娜傑日達·卡利尼琴科（Nadezhda Kalinichenko）的居民補充說：“當他們離開時，我不知道是否有戰鬥。我們只是在一周前的一個晚上聽到了很多重型卡車的聲音。”

美國衛星遙感與對地觀測領域公司Maxar Technologies周六在其推特上公布的衛星圖像顯示，查看4月8日的衛星圖像可以看到在亂葬崗樹林旁的公墓入口處部署的大炮。8月29日的衛星圖片則顯示，2輛坦克停留在森林邊緣，公墓的北部。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周六的例行視頻講話中提及：“今天，哈爾科夫地區伊久姆的亂葬崗現場繼續進行挖掘工作。目前正在對這些屍體進行檢查。已經獲得了對埋在那裡的人使用酷刑的新證據。在哈爾科夫地區的解放區，已經發現了十多個埋葬地點——在不同的城市和城鎮。”

澤連斯基說：“當佔領者逃離時，他們也放棄了酷刑設備。甚至在科紮奇亞-羅潘（Kazachya Lopan）的一個普通火車站，他們也發現了一個刑訊室，並發現了電擊的工具。這只是一個火車站! 酷刑在被佔領土上是一種普遍的做法。納粹就是這樣做的。這就是流氓所做的。而且他們將以同樣的方式作出回應——無論是在戰場上還是在法庭上。我們將查明所有那些折磨、嘲弄、將這種暴行從俄羅斯帶到我們烏克蘭土地上的人。”