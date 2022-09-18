澳總理：澳英關係至關重要 澳防長：我們致力於獲得核動力潛艇

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前來參加英國已故女王伊麗莎白二世9月19日國葬的澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）17日拜會了新任國王查理三世，並與首相特拉斯進行了會晤。阿爾巴尼斯周六向媒體表示：“澳大利亞和英國之間的關係當然是一個至關重要的關係。”

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阿爾巴尼斯攜夫人周六前往倫敦威斯敏斯特宮瞻仰了女王伊麗莎白二世的靈柩。他並在白金漢宮拜會了英國國王查理三世。阿爾巴尼斯當天還與英國新任首相特拉斯（Liz Truss）和加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）分別進行了會晤。

在與特拉斯會面前，阿爾巴尼斯在接受澳洲媒體採訪時表示：“澳大利亞和英國之間的關係當然是一個至關重要的關係。我們通過澳英美三邊安全協議（又稱奧庫斯協議、AUKUS）擁有一個重要的防務關係。我們的政治制度是以威斯敏斯特（英國議會）為基礎的，所以我們背後有這樣的歷史。我們也有着重要的人民之間的聯繫，所以許多澳大利亞人都與英國有直接聯繫。因此，這是一種重要的關係。越來越多地，它也是一種重要的經濟關係。”

阿爾巴尼斯說：“重要的是，澳大利亞和英國之間的貿易協定得到最終確定和批准。但我上周五與特拉斯首相進行了討論，向她表達了澳大利亞人民的哀悼。我還在馬德里的北約峰會上與她分享了同一個平台。因此，這很好，我們一開始就建立了一種關係，最初，我們兩個人在那裡用這個機會來談論國家安全，實際上是全球的安全。”

阿爾巴尼斯補充說：“我們共享對國際法治的支持和承諾。而這一背景，特別是俄羅斯對烏克蘭的入侵，但也是我們在我們自己的地區看到的戰略競爭。因此，我將談論我們共同的利益，以及我們如何能夠進一步合作，如何能夠建立這種關係，以便它在未來更加強大。”

當被記者問及：“您認為英國再次將自己看作是一個太平洋大國，這是否有積極意義？”阿爾巴尼斯回答說：“這很重要，在太平洋地區有關係的國家，包括英國，但我們也看到美國以及法國的參與增加。馬克龍總統周末也將來到倫敦，這也是一種重要的關係。重要的是，澳大利亞向我們的太平洋鄰國提供了援助，這十個國家作為英聯邦的一部分，與英國有着那些強有力的聯繫。”

阿爾巴尼斯說：“澳大利亞協助太平洋地區的領導人參加了周一女王的葬禮，這只是我們作為民主國家所擁有的共同聯繫和共同價值觀的另一種表達方式。我期待着與特拉斯首相在這種關係的基礎上進行進一步的討論——不僅僅是在歐洲這裡，澳大利亞一直參與向烏克蘭反對俄羅斯入侵的歷史性的、非常鼓舞人心的鬥爭提供援助，而且也參與全球事務，因為我們確實有共同的利益。”

據悉，唐寧街方面將特拉斯與阿爾巴尼斯的會面描述為雙方的非正式交談，而不是正式的雙邊會談。阿爾巴尼斯會後在接受記者採訪時就他與英國新首相的接觸表示：“鑒於本周末的背景，這是一次非常積極的會議。這是一次沒有涉及大量細節的會議。它是關於慰問，一個向英國政府領導人表達慰問的機會。”

阿爾巴尼斯補充說：“我們將在未來繼續接觸。經濟關係是非常重要的。如你所知，澳大利亞和英國之間有一個貿易協定。這需要通過我們的議會系統取得進展，我們都非常清楚這一點。作為我們與美國的聯盟夥伴，奧庫斯協議的安排也很重要。但是，與英國的防務關係，當然，可以追溯到非常久遠、久遠的時間。我確信，澳大利亞和英國之間的關係在未來可以得到進一步加強。”

此外，澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）周日在接受媒體採訪時，就澳方通過奧庫斯協議獲得核動力潛艇的努力表示：“在塑造其戰略環境，為外交和貿易建立戰略空間方面，最重要的平台是一艘具有遠程能力的潛艇，而且絕對明確的是，隨着我們進入2030年代和2040年代，這將要求該潛艇是核動力的。”

馬爾斯說：“當我們進入2030年代和2040年代時，常規潛艇中的電池充電和那裡的要求將使這種能力越來越多餘，就像柯林斯級潛艇到現在為止對我們的重要性一樣。我們致力於獲得這一軍事武器。”

另就澳洲對烏克蘭的軍事援助，馬爾斯表示：“我們確實需要為那裡的長期衝突做好準備，在此基礎上，我們明白我們將需要為烏克蘭提供長期的支持。”他強調：“我們會支持烏克蘭和烏克蘭政府。”