世界向伊麗莎白二世告別

英國女王國葬

2022年9月19日，伊麗莎白二世女王的棺槨飾着帝國皇冠及權杖抵達倫敦西敏教堂舉行國葬儀式。9月8日去世的女王享96歲，將在溫莎與去年去世的丈夫菲利普親王葬在一起。

在如潮的民眾悼念活動之後，今天9月19日周一在倫敦舉行的頂級葬禮上，輪到世界向英國女王伊麗莎白二世告別，2000名來自世界各地的政要們向這位享譽全球的君主致敬。

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周一，在倫敦西敏教堂以及整個英國，時間靜止了，在君主的葬禮儀式結束時，人們為紀念伊麗莎白二世女王默哀兩分鐘。儀式在來自世界的2000名賓客的見證下，以查理三世成為英國國王以來的男聲版國歌《上帝保佑國王》結束。

自此，結束了自9月8日伊麗莎白二世在其蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世以來的全國哀悼期。但英國王室成員應守的哀悼期將再延長7天。

之前，英國女王的棺槨已在英國議會最古老的西敏大廳的靈柩台上全天24小時向公眾展示了五天，上面是閃閃發光的帝國皇冠。今天黎明時分，最後一批公眾向女王的棺槨鞠躬致敬。

這是自1965年英國著名首相溫斯頓-丘吉爾的葬禮以來，英國第一次舉行國葬，世界頂級領導人紛紛出席，從美國總統拜登到日本成仁天皇，再到法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍。

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯總統普京沒有受到邀請。而烏克蘭第一夫人奧萊娜-澤林斯卡則應邀出席了女王的國葬。在未被邀請的人中還有伊朗，敘利亞，緬甸，朝鮮等國領導人。

中國國家副主席王岐山應邀到倫敦參加女王伊麗莎白二世的葬禮，並在9月18日抵達西敏廳，瞻仰英女王伊麗莎白二世的靈柩。

多年來，倫敦從未見過如此多的世界政要，首都的警察也從未面臨過如此大的安全挑戰。據法媒今天早晨發自倫敦現場的報道介紹，英國警方和情報部門嚴陣以待，直升機在倫敦上空盤旋，狙擊手在各個高點就位。

今天全球40億觀眾可以觀看向英國女王的告別儀式，這個數字將破“絕對”的收視記錄。

當地時間上午10點44分，女王的靈柩將由皇家海軍142名水手用炮車護送前往威斯敏斯特教堂，並在8分鐘後抵達。

上午11點55分：號角響起，整個英國默哀兩分鐘。中午12:00：儀式結束。12點15分：女王靈柩車隊離開大教堂，經廣場和白金漢宮，向海德公園附近的惠靈頓拱門進發。

下午1點：抵達惠靈頓，然後前往溫莎，下午3點：抵達溫莎城堡；下午4點：在聖-喬治教堂開始宗教儀式，將有800名賓客出席。下午4點45分：女王的靈柩被放進小教堂地下室；晚上19點30分：在王室私人範圍內舉行入葬儀式。

按照傳統，諾福克公爵是女王葬禮儀式的指揮者。這個儀式自女王登基以來一直在計畫中。