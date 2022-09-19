世界向伊麗莎白二世告別
發表時間：
在如潮的民眾悼念活動之後，今天9月19日周一在倫敦舉行的頂級葬禮上，輪到世界向英國女王伊麗莎白二世告別，2000名來自世界各地的政要們向這位享譽全球的君主致敬。
周一，在倫敦西敏教堂以及整個英國，時間靜止了，在君主的葬禮儀式結束時，人們為紀念伊麗莎白二世女王默哀兩分鐘。儀式在來自世界的2000名賓客的見證下，以查理三世成為英國國王以來的男聲版國歌《上帝保佑國王》結束。
自此，結束了自9月8日伊麗莎白二世在其蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世以來的全國哀悼期。但英國王室成員應守的哀悼期將再延長7天。
之前，英國女王的棺槨已在英國議會最古老的西敏大廳的靈柩台上全天24小時向公眾展示了五天，上面是閃閃發光的帝國皇冠。今天黎明時分，最後一批公眾向女王的棺槨鞠躬致敬。
這是自1965年英國著名首相溫斯頓-丘吉爾的葬禮以來，英國第一次舉行國葬，世界頂級領導人紛紛出席，從美國總統拜登到日本成仁天皇，再到法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍。
俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯總統普京沒有受到邀請。而烏克蘭第一夫人奧萊娜-澤林斯卡則應邀出席了女王的國葬。在未被邀請的人中還有伊朗，敘利亞，緬甸，朝鮮等國領導人。
中國國家副主席王岐山應邀到倫敦參加女王伊麗莎白二世的葬禮，並在9月18日抵達西敏廳，瞻仰英女王伊麗莎白二世的靈柩。
多年來，倫敦從未見過如此多的世界政要，首都的警察也從未面臨過如此大的安全挑戰。據法媒今天早晨發自倫敦現場的報道介紹，英國警方和情報部門嚴陣以待，直升機在倫敦上空盤旋，狙擊手在各個高點就位。
今天全球40億觀眾可以觀看向英國女王的告別儀式，這個數字將破“絕對”的收視記錄。
當地時間上午10點44分，女王的靈柩將由皇家海軍142名水手用炮車護送前往威斯敏斯特教堂，並在8分鐘後抵達。
上午11點55分：號角響起，整個英國默哀兩分鐘。中午12:00：儀式結束。12點15分：女王靈柩車隊離開大教堂，經廣場和白金漢宮，向海德公園附近的惠靈頓拱門進發。
下午1點：抵達惠靈頓，然後前往溫莎，下午3點：抵達溫莎城堡；下午4點：在聖-喬治教堂開始宗教儀式，將有800名賓客出席。下午4點45分：女王的靈柩被放進小教堂地下室；晚上19點30分：在王室私人範圍內舉行入葬儀式。
按照傳統，諾福克公爵是女王葬禮儀式的指揮者。這個儀式自女王登基以來一直在計畫中。