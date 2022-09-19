克林頓：北約東擴引發俄烏戰爭是錯誤說法，我曾向俄羅斯提供了加入北約的前景

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美國前總統克林頓（Bill Clinton）在CNN周六播出的電視專訪中拒絕將俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於在他擔任總統期間開始的“北約東擴”的說法。他強調：“我認為我們（當時）在正確的時間做了正確的事情。如果我們沒有這樣做，這場危機可能會更早發生。”

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1992年克林頓當選美國總統時，正值冷戰剛剛結束。東歐國家在1989年擺脫了長達數十年的共產主義一黨統治，戈爾巴喬夫在1991年解散了蘇聯。在克林頓擔任美國總統期間，捷克共和國、匈牙利和波蘭加入了北約，隨後，保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞於2004年加入北約。所有這些國家都曾是蘇聯的一部分或蘇聯的盟國。

美國有線電視新聞網（CNN）主持人紮卡利亞（Fareed Zakaria）在專訪中就俄烏戰爭問道：“讓我問你關於俄羅斯和烏克蘭的戰爭。你知道有很多人認為，這都是你的錯。俄羅斯入侵烏克蘭的原因是，美國通過擴大北約，挑起了這場戰爭。北約最大的幾乎重大的擴張是在你主政時發生的。你對此怎麼說？”

克林頓表示：“你錯了。而原因如下：當我做了我所做的，我不僅向俄羅斯提供了與北約的特殊夥伴關係，而且提供了俄羅斯最終加入北約的前景，認為我們未來最大的安全問題將來自非國家行為者，或來自專制國家向恐怖組織出售化學、生物和核能力。而這一切都發生了。而且，我們應該一起應對這件事。”

克林頓補充說：“但我看着他（普京），我說，你知道，你真的相信我會用波蘭的一個空軍基地來轟炸俄羅斯？他（普京）說不會。但是俄羅斯西部的很多小老太太們相信，因為他們的歷史記憶包括希特勒，他們祖父母的記憶包括拿破崙。”

克林頓談到：“我說好吧，我承認這一點。但我們的歷史記憶包括這樣的概念：你們最偉大的日子是在伊凡四世、彼得大帝和葉卡捷琳娜大帝統治下。換句話說，也就是當你們可以控制你們的鄰國時。而人們不希望再被控制了。他們希望能自由地規畫自己的道路。”

克林頓提及：“我永遠不會忘記第一次有一個擁有無可挑剔的軍事資歷的人，他曾是（英國元帥，Bernard Montgomery）蒙哥馬利子爵在第二次世界大戰中的副官，他（對我）說：你知道，你們將不得不離開越南，理由和我們不得不離開尼日利亞一樣。我們離開了尼日利亞，那是一場可怕的戰爭，死了三百萬人，但我們不得不走，你們也得走人”。

克林頓回憶說：“我問為什麼？他說因為他們（越南人）不想要你們”。

克林頓說：“你知道，人們想要制定自己的路線。他們必須對自己的身份感到安全，然後他們必須有勇氣與他人合作。而這在心理上是不容易的。而且有一些對立的歷史敘述，但回到你（主持人）最初的舉例，我今天比當時更相信我們作出了正確的事情。”

克林頓說：“當普京總統毫不掩飾他認為蘇聯的解體是世界歷史上的一個巨大悲劇時，他毫不掩飾他認為赫魯曉夫總統或赫魯曉夫總理在把克里米亞交給烏克蘭方面做了一件可怕的、糟糕的工作。他（普京）只是把克里米亞作為一個禮物，假設烏克蘭將永遠是蘇聯的一部分。”

克林頓表示：“但我認為，烏克蘭人願意站出來捍衛自己的事實是令人鼓舞的。誰在提供大量的這些武器和訓練？北約。而芬蘭想做什麼呢？加入北約。”

克林頓說：“所以，你知道，我很抱歉，我只是不同意（這種說法）。我認為我們在正確的時間做了正確的事情。而如果我們沒有這樣做，這場危機可能會更早發生。但你不能告訴人們，你應該告訴波蘭人，他們應該在剩下永恆的時間裡生活在沒有安全感的情況下，俄羅斯不會再試圖來針對他們？”

克林頓補充說：“或匈牙利人或，你知道，所有其他（與俄羅斯有關的）國家。波羅的海三國。真的，在他們的所作所為之後，他們（波羅的海三國）還想留在蘇聯嗎？當然，捷克是所有國家中最像是共和國的國家，也是管理最好的國家，從柏林牆倒塌後的10年裡。”