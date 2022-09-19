拜登：到目前為止，沒有跡象表明中國對俄提供武器或援助

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名訪談節目《60分鐘》即將於周日播出拜登總統（Joe Biden）自今年2月以來的首次電視專訪。在提前公布的採訪片段中，拜登透露今年2月俄中領導人會面後不久，他向中國領導人習近平表示，如果向俄方提供支持，這將會是一個“巨大的錯誤”。拜登說，到目前為止，沒有跡象表明中方對俄方提供了武器或援助。

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採訪拜登的CBS新聞主播佩利(Scott Pelly)在節目中問道：“習主席和弗拉基米爾·普京在你我坐在白宮的同一天（9月15日）進行了會晤，我想知道這是否是一場新的、更複雜的冷戰？你是如何應對它的？”

拜登回答說：“我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰。你看，當習主席在奧運會期間邀請普京到北京，他們在那裡舉行會議——（俄中）新的關係。之後不久，我給習主席打了電話。根本不是為了威脅，只是對他說，我們已經見過多次。我說：‘如果你認為美國人和其他人會因為你違反對俄羅斯實施的制裁而繼續在中國投資，我認為你正在犯一個巨大的錯誤。但這是你的決定’。”

拜登補充說，“到目前為止，沒有跡象表明他們提出了武器，或俄羅斯想要的其他東西”。拜登隨後欲言又止，並稱“好吧，也許我不應該再多說了”。佩利懇求拜登繼續說下去，但拜登果斷拒絕。

據美國有線電視新聞網（CNN）之前報導，拜登在3月份利用那次長達110分鐘的視頻通話，勸說中方不要協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。