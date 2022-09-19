澤連斯基：烏克蘭軍隊正在為解放更多城市做準備

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在9月18日晚的例行視頻講話中表示，任何覺得烏克蘭軍隊相較日前進軍有所放緩，實際上是其正在“為解放更多城市做準備”。

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澤連斯基在周日晚的講話中提到：“這一天，我像往常一樣，從早上的電話會議開始。與總司令、內務部長、情報部門負責人、國防部長、基礎設施部長、外交部長、國家安全和國防委員會秘書、安全局、總統辦公室主任、烏克蘭國防工業集團和其他一些負責援助我們保衛者最重要領域的人（通話）。我的一天就是這樣開始的。經常，有同樣的問題，經常，有類似的答案。而這總是對烏克蘭來說最重要的話的時候。”

澤連斯基說：“伊久姆、巴拉克列亞、庫皮揚斯克和整個哈爾科夫地區都是我們解放的城市和社區。這些話現在都聽到了。它們到處都能聽到。（被俄軍佔領的）馬里烏波爾、梅利托波爾和赫爾松也有聲音，但當我們解放它們時，它們的聲音會更頻繁、更響亮。頓涅茨克、霍利夫卡和盧甘斯克——他們也將被聽到。（位於克里米亞的）德欽科伊（Dzhankoy）、葉夫帕托里亞、雅爾塔——他們也會。肯定會的。”

澤連斯基表示：“我們不談論不屬於我們的東西。只談論我們的話語，烏克蘭的話語和聲音。每天早上，每天下午，每天晚上，每天晚上，到現在已經207天了。他們的聲音感謝烏克蘭武裝部隊，感謝特種作戰部隊，感謝國防部情報總局，感謝烏克蘭安全局，感謝領土防衛部隊，感謝邊防軍和內務部的整個系統——從國民警衛隊和國家警察到國家應急局的救援人員。”

澤連斯基說：“聽到的最重要的話是感謝我們的醫務工作者和運輸人員，感謝能源工作者和志願者，感謝信息戰線的戰士和教育工作者，感謝外交官和其他許多人，他們的工作方式使我們所有人都更加強大。加強了我們的鬥爭和勝利的能力。”

澤連斯基說：“也許現在有人認為，在一系列的勝利之後，我們會有某種沉寂。但這並不是冷清。這是為下一個序列做準備。為了下一連串對我們所有人都非常重要的話語，這些話語肯定必須被聽到。因為烏克蘭必須是自由的——它的全部。”

澤連斯基說：“最後，像往常一樣，這些話聽起來並將永遠聽起來。我們聽到了這些話，我們的孩子也會聽到，我們的孫子也會聽到。他們將在自由的烏克蘭被聽到。永遠的榮耀歸於我們所有的英雄!”

美國參謀長聯席會議主席米利將軍(Mark Milley)周日稍早在訪問波蘭時表示，“對俄羅斯來說，現在的戰爭進展不太順利。因此，我們所有人都有責任保持高度的戰備狀態和警惕。”

米利是在訪問波蘭的一個協助烏克蘭物資運輸的軍事基地後發表上述言論的。米利查看了該基地的防空部署，其中包括“愛國者”防空導彈陣地。

美國總統拜登曾在上周接受採訪時警告俄總統普京不要使烏克蘭的戰事升級，並指如果俄方使用化學或核武器，後果將不堪設想。

英國國防部周日在推特上更新情報表示，“自2022年2月24日以來，俄羅斯對烏克蘭發射了數千枚遠程導彈。然而，在過去七天里，俄羅斯增加了對民用基礎設施的攻擊，即使在其可能認為沒有直接軍事效果的地方。”

英方指出：“這類任務包括對電網的打擊，以及對克里維里赫的因古列茨河（Inhulets）大壩的打擊。由於在前線面臨挫折，俄羅斯很可能擴大了其準備打擊的地點，試圖直接破壞烏克蘭人民和政府的士氣。”