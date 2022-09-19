美國海軍副司令：中國有能力封鎖台灣

美國中國台灣

美國海軍副司令卡爾-托馬斯（Karl Thomas）說：“如果他們想恐嚇台灣並在台灣周圍部署船隻，他們完全能做到這一點”。拜登總統重申，如果發生前所未有的攻擊，“美國軍隊會介入”。

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華爾街日報9月19日報道，"美國海軍副司令，第七艦隊指揮官卡爾-托馬斯（Vice Adm. Karl Thomas）在接受《華爾街日報》採訪時談到中國威脅台灣時說："他們有一支非常龐大的海軍，如果他們想恐嚇台灣，把船放在台灣周圍，他們完全可以那樣做。

中國上個月進行了軍事演習，試圖展示其封鎖台灣的能力。這些演習是對美國眾議院議長南希-佩洛西8月訪問台灣的回應，演習在六個區域進行，有效地包圍了台灣。軍事分析家說，通過使用封鎖，北京可以嘗試在不入侵的情況下迫使台灣政府屈服。

拜登重申美軍介入

華日說，幾十年來，華盛頓一直保持着戰略模糊的政策，即不明確說美國是否會直接干預台海衝突。儘管白宮說這一政策沒有改變，但拜登總統說，如果中國試圖入侵，美國將保衛台灣。在周日播出的哥倫比亞廣播公司 "60分鐘 "節目的採訪中，拜登重申了自己的立場，他說，如果發生前所未有的攻擊，“美國軍隊會介入”。

在拜登總統的"60分鐘”採訪播出之前，托馬斯上將在接受華日採訪時說，他不知道中國是否會進行入侵或封鎖，但他的工作是為一切可能的情況做好準備。他說，他希望中國能和平地解決關於該島的分歧。如果中國要進行封鎖，托馬斯上將說，國際社會可介入。

他說："顯然，如果他們做一些非動態（non-kinetic）的事情，你知道，封鎖是不太動的"，這意味着它不是一個涉及致命武力的全面攻擊，"那麼，這允許國際社會權衡，並共同探討我們如何解決這一挑戰。

佩洛西飛機迂迴原因

華爾街日報說，北京強烈反對佩洛西夫人訪台灣（這是25年來美國對台最高級別訪問），並警告說，如果她無視他們的警告，將採取未明說的反制措施。在緊張局勢加劇的情況下，載着佩洛西夫人前往台灣的美國軍機選擇了一條不尋常的迂迴路線，而不是以近乎直線的路徑飛越南海。

當被問及這架飛機為何採取迂迴路線時，托馬斯上將說，這個決定是在 "高層"做出的，因為華盛頓的官員們不確定中國將如何回應。他說："中華人民共和國當然用了很多言辭說，如果佩洛西的飛機飛去台灣，就會有後果"。"你永遠不知道中華人民共和國的言辭是否真實，或者是否只是說辭，為了防止任何誤判，做出了一些決定，這給我們多一點時間和空間來弄明白他們可能做出的反應。"

佩洛西訪台結束後，中國啟動了軍事演習，在一天內的出動戰機和艦船，並在台灣主島上空發射導彈，這據信是第一次。托馬斯上將說，發射導彈是不負責任的，中國這樣做是 "把門柱又移了一點"。

他說："普通話里有一個術語叫做“蠶食”。"他們只是在不斷地挑戰極限，看看自己能做到什麼。"

華爾街日報說，中國外交部沒有立即回應評論請求。中國指責美國在台灣問題上使緊張局勢升級，並說佩洛西夫人的訪問可能鼓勵該島的政治家尋求獨立。

"強權即公理"心態

托馬斯上將說，他認為中國最近在台灣問題上的行動是"強權即公理"心態的延伸，他說，中國在南中國海的軍事化過程中已經表現出這種心態。中國在南中國海的擴張性主權主張與該地區其他國家主張的主權相重疊。在過去十年中，中國在這些水域建造了人工島，為這些前哨站配備了軍事基礎設施和設備。

他說："他們已經將這些島嶼完全軍事化"。他們已經修築了需要的掩體，他們有了所需要的所有燃料儲存能力，有了容納部隊的能力，他們有了導彈、雷達和傳感器。"

055型導彈驅逐艦

托馬斯上將表示，中國擁有世界上規模最大的海軍，儘管美國擁有更先進的軍艦，包括一個更大的航空母艦隊，使其在質量上具有優勢。

他說，中國正在以令人印象深刻的速度製造海軍艦艇，而美國沒有那麼多的船廠生產其所需的海軍艦艇。例如，中國正在生產其055型導彈驅逐艦（一種大型和全副武裝的水面艦艇，也被稱為“Renhai-class cruiser”），它已成為中國海軍現代化的象徵--其速度遠超美國導彈驅逐艦。

托馬斯上將說，長期以來，中國在協調不同軍種之間可能存在的困難，也就是現代軍隊的運作方式，這一直被視為該國軍隊的一個潛在弱點。但中國在這方面已經取得了進展。

他說，中國空軍的飛機正在跨洋飛行，而四年前中國只有海軍進行過這種飛行。他補充說："他們比一年前、三年前或五年前有了更多的兵種聯合。