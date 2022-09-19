聯大辯論推遲一天 召開教育變革峰會

聯合國

聯合國第77屆大會今天周一在紐約舉行開幕式。但辯論會或因多國首腦參加伊麗莎白二世的國葬，而推遲一天。聯合國大會實際已於上周開始，將持續到10月11日。今天聯合國舉行教育變革峰會“領袖日”活動。

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聯合國第77屆會議開幕後，將於2022年9月20日星期二舉行高級別會議和一般性辯論。大約有150位國家元首和政府首腦本周將在辯論會上發言。

法國總統艾瑪努埃爾-馬克龍，美國總統喬-拜登都定於星期三出席聯大辯論會，並發言。

缺席的國家領導人包括俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和烏克蘭總統澤連斯基（V.Zelensky），澤連斯基被特許周四通過視頻在大會發言。另據中國媒體報道，中國外長王毅已經在聯大參加會議。

教育變革峰會

今天9月19日，聯合國舉行教育變革峰會“領袖日”活動。這個教育變革峰會分別於9月16日、17日和19日在紐約聯合國總部舉行。三天的會議分為三部分，16日是“動員日”，17日是“解決方案日”，今天19日是“領袖日”，即首腦會議。

據聯合國網站介紹，領袖日以圓桌會議形式邀請與會的國家元首和政府首腦發表時長不超過4分鐘的教育改革國家承諾聲明（National Statements of Commitment）。

今天還將舉行次數限量的專題會議，重點關注教育變革的跨領域優先事項。“領袖日”還將重點介紹《峰會青年宣言》及秘書長《關於教育變革的願景聲明》（Vision Statement for Transforming Education）。