吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦簽署建立和平議定書

中亞，邊境衝突

一架軍用直升機在吉爾吉斯斯坦西南部巴特肯鎮附近飛過吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的邊界。

塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦因邊界遺留問題上周爆發交火以來，已導致近百人死亡。幾天來經過數次停火努力，局勢趨於平靜，雙方於本周一(9月19日)簽署了建立和平議定書。

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據本台發自該地區的法語特約記者 Régis Genté的報道，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦邊境的局勢已經穩定。雙方安全首腦星期六開始停止兩國邊境戰鬥的談判，周一簽署了一份和平議定書，確立了雙方相對的和平。

兩國自12日爆發的交火代價慘重，約一百多人死亡，眾多人受傷，14萬人、其中主要是吉爾吉斯人從衝突地區撤離。近幾天來，雙方進行了三到四次停火嘗試，但均告失敗。在周五下午一個試圖建立停火的嘗試失敗後，雙方曾恢復炮擊。

塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦的此次邊境衝突正值上合組織峰會在中亞召開，兩國總統周五在峰會上舉行了會晤，吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫周六在網站上的聲明中說，兩位領導人討論了邊境局勢，同意責成有關部門撤軍，停止衝突。

吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦近年來多次發生邊境武裝衝突，，原因是這兩個毗鄰的前蘇聯國家在1991年獨立後遺留的邊境問題，雙方對於蘇聯時期所設定的行政邊界、即此後的國界不滿，邊界存在眾多交錯和不少於八個飛地，其畫分在今天看尤其荒謬，特別是涉及費爾干納河谷部分居民獲得水資源或牧場方面，報道指，費爾干納河谷是地球人口最稠密的地區之一。