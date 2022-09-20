聯大開啟一般性辯論 聚焦烏戰、氣候多重危機

聯合國

第77屆聯合國大會9月13日在紐約聯合國總部開幕，這是新冠疫情爆發兩年多以來聯大首次舉行全面回歸線下的會議。從今天（9月20日）開始的未來一周，世界150個國家的元首將逐一登上聯大一般性辯論的講壇，在這個年度世界外交聖地發言：烏克蘭戰爭、氣候災害、糧食安全…，世界困頓於多重危機，而本屆大會也面臨深刻分歧的考驗。

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傳統上，作為聯合國總部所在國的領導人，美國總統一般會在聯大辯論的第一天率先發言，但今年由於拜登周一在倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的葬禮，他的發言被推遲一天到周三進行。 聯合國秘書長古特雷斯將在今天一般性辯論開始時做開幕演講，他13日在77屆聯大開幕的第一次全會上致辭說，世界正處於危險之中，推進和平、人權與可持續發展都面臨各種困難。衝突、氣候變化、貧窮、不平等、饑餓、分裂和不信任等威脅與挑戰都“要求我們繼續團結一致”。他在向履新擔任今年聯大會議主席的克勒希表示祝賀時說，“聯合國是合作的大家庭，聯大就是這個家庭的生命所在，是全球合作跳動的心臟。“

就古特里斯所說世界所面臨的危險，首當其中應是持續中的俄烏戰爭，報道指該議題將是本周聯大的聚焦核心，烏克蘭總統澤連斯基周三將通過視頻的方式聯大一般性辯論中發言。上周聯合國經成員國投票表決，給與了烏克蘭總統這一特別授權，他可以預先錄製視頻的方式參會。

儘管如此，出席聯大的國家裡近日來一直傳出有不滿的聲音。一些南方國家抱怨自己被完全遺忘，從討論中消失。中東國家則譴責存在 "雙速政策"，認為巴勒斯坦和也門的其他衝突被忽視了。巴巴多斯總理米婭-莫特利星期一在關於教育和發展目標的初步會談日上說。 "我們不只是想談論結束烏克蘭的戰爭衝突。我們也希望看到結束提格雷衝突，結束敘利亞衝突、結束世界上任何地方的衝突"。

為了回應一些國家的關切，美國和歐洲國家將在星期二舉行一個有關糧食安全的高級別會議，而糧食安全危機正是烏俄戰爭持續對全球所造成的後果。有關解決貧窮和富有國家間的分歧，也是法國總統馬克龍此次在聯大講話將強調的內容之一。馬克龍在結束在倫敦參加女王伊麗莎白二世的葬禮後，已隨即前往紐約參加聯大，他將在周二中午登台講話。據總統府愛麗舍宮稱，"氣候緊急情況將是所有關切的核心”馬克龍將強調擁有一個合作框架以應對共同挑戰的 "絕對必要性"，而南北國家矛盾已讓這一框架"分裂"，在大會講話後，馬克龍還將在與其他幾位領導人的共進晚餐中，就就這一議題進行會談。

法新社的報道指，世界富有與貧窮國家在應對氣候變化的爭議中關係緊張。烏克蘭戰爭造成的緊張局勢也關聯到了而這一南北彼此不滿。貧窮國處於受全球變暖影響破壞的第一線，而它們對碳排放等加速氣候變化的責任遠不及富裕工業國家，它們正在爭取富裕國家最終兌現其有關應對氣候變化影響財政援助的承諾。

距離在埃及舉行的聯合國COP27氣候大會還有兩個月的時間，預計在古特里斯今天的致辭中氣候危機將會佔據重要位置，古特里斯此前已經把減少溫室氣體排放，特別是化石燃料生產商的排放作為其工作的優先事項之一。古特雷斯13日致辭中坦言，從衝突與氣候變化，到拖累發展中國家的全球金融體系，再到貧窮、不平等和饑餓，許多在上一屆聯大就已凸顯的挑戰仍然延續到了現在。他同樣強調，為了人類和地球，聯大第77屆會議必須成為一個變革的時刻。

周二走上聯大發言講壇的其它國家領導人還有，巴西總統博爾索納羅、土耳其總統埃爾多安、日本首相岸田文雄和德國總理肖爾茨，這是肖爾茨上任以來首次在聯大發言。 第一次參加聯大的還有伊朗總統易卜拉欣-萊西，而伊朗核問題有可能再次成為此次聯大討論的中心。萊西周二將與法國總統-馬克龍會面，馬克龍最近幾個月在電話會談中一直在推動伊朗接受歐洲提出的恢復2015年核協議的條件。如同周一英過女王伊麗莎白二世葬禮外界特別關注未收到邀請出席的國家元首一樣，本屆聯大發言，一些國家領袖的明顯缺席引人關注，其中尤為醒目的是俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平。