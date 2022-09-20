英國新首相重申支持烏克蘭：軍援只多不少

英國/烏克蘭

英國首相莉斯-特拉斯即將出席在紐約舉行的第77屆聯合國大會2022年9月20日

英國新首相莉茲-特拉斯（Liz Truss）9月19日周二以英國政府首腦身份首次出訪參加聯合國大會。她承諾在2023年，英國將維持甚至增加對烏克蘭的軍事支持。

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在英國女王伊麗莎白二世的葬禮結束後幾小時，莉茲-特拉斯於周一飛往紐約，參加聯合國大會。她希望利用這次活動重申英國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的承諾。

她在一份聲明中說，英國預計在2023年“趕上或超過”今年承諾向烏克蘭提供23億英鎊（26億歐元）的軍事援助。

特拉斯首相說，烏克蘭最近幾周的勝利令人鼓舞。之前烏克蘭部隊的反攻奪回了一些被俄羅斯軍隊佔領的領土。

特拉斯補充說，我給烏克蘭人的信息是，“英國將繼續支持你們的每一步行動”。“你們的安全就是我們的安全”。

據法新社發自倫敦的報道，特拉斯作為英國新首相，這次在國際舞台的首次亮相，將為她提供周三與美國總統喬-拜登會面的機會，據她自己承認，倫敦自英國脫歐以來一直渴望看到的與美國達成重大貿易協議的談判已經停滯。

她在前往紐約的飛機上對記者說：“目前沒有與美國進行談判”，“我預計在中短期內也不會啟動談判”。

除了談烏克蘭問題之外，英美領導人周三還將討論能源危機和英國脫歐後的安排導致北愛爾蘭局勢陷入政治僵局。

此外，特拉斯還將與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和法國總統馬克龍舉行會談。她在今年夏天，曾拒絕說法國是英國的"朋友"還是"敵人"。