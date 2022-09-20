馬克龍會晤萊希，談伊朗核問題和婦女權利問題

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周二在紐約聯合國大會期間，法國總統馬克龍與與伊朗總統易卜拉欣·萊希會面，雙方討論了伊朗的核問題和婦女權利問題。

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法新社發自聯合國的報道指出，法國總統馬克龍周二在紐約聯合國大會期間，與伊朗總統萊希會面，談論了伊朗的核問題和伊朗婦女的權利問題。

法國總統在與伊朗總統就可能重新啟動伊朗核協議的艱難談判對了話之後，對媒體說，“球，現在在伊朗那一邊。”

馬克龍說，他向伊朗總統介紹了“明確的框架”，以便達成一項“可以由國際原子能機構（IAEA）核實，維護該地區安全即所有鄰國安全的”，特別是“海灣國家和以色列安全的”協議。

歐洲人等待德黑蘭當局對歐洲人提出的恢復2015年核協議的最新條件做出正式回應。

馬克龍表示，伊朗總統萊希就“保證”事項向他“表達了擔憂”，特別是，如何保證無論美國是誰執政，該協議都將得以保持。德黑蘭還希望結束國際原子能機構對發現濃縮鈾痕跡的三個未申報地點進行的調查。發現的濃縮鈾痕跡可能表明伊朗有一個旨在製造原子彈的計畫。

法國總統說，“國際原子能機構必須完全獨立地完成工作”，他說“我們不能拿信心和安全當兒戲”。

馬克龍進一步表示，他“強調要尊重婦女的權利”，此前，在一名被風俗警察拘押的年輕女子死亡後，伊朗有幾個城市爆發了抗議活動。

在萊希當選伊朗總統後，這是馬克龍第一次會晤萊希。