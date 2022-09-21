哈薩克斯坦總統：全速推進改革 立法禁總統連任

哈薩克斯坦/俄羅斯

哈薩克斯坦總統托卡耶夫表示，他正在全速推進改革，要讓國家更加開放和民主，特別要通過立法防止總統超過一個任期。哈薩克斯坦境內的俄羅斯族群佔比15%，該國對普京的忌憚自不待言。

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哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）9月20日在《政客》雜誌刊文說：“我們正在全速推進改革”，“我們的國家必須避免“封閉內向”的戰略，必須着眼於未來”。

中亞大國哈薩克斯坦是前蘇聯加盟共和國，與俄羅斯有7600公里的邊界，該國俄人佔比超過15%，因此對普京的擴張十分“忌憚”，並且始終不承認被莫斯科吞併的烏克蘭領土上的親俄分離政權。這一次，烏克蘭因走向“民主”而獲西方的支持，這對哈薩克斯坦來說應該是個借鑒。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫說，我們迎來多元化時代，“取消了對政黨註冊和組建的限制”，他承諾要“推動立法，讓總統任期不得超過一屆”。

托卡耶夫還說，兩周前，他向議會提出了一個"公正和公平的哈薩克斯坦"的計畫，旨在分散決策權，加強法治，提高國際競爭力，確保每個公民的平等機會，從根本上“重塑我們的政治秩序”，拋棄"超級總統"制度，因為它不再是實現我國雄心的最有效的治理模式。

托卡耶夫說，“我啟動了單一的7年總統任期”，“這是哈薩克斯坦朝着民主和現代化先進國家發展的一個真正突破”。

他還說，所有這些變化都有助於我們走向一個新的模式--一個擁有更強大的議會和更負責任的政府的“總統制共和國”的模式。這不亞於國家政治的全面轉型。因此，為了推進這項改革，需要一個強有力的授權。這就是為什麼，我決定在今年秋天舉行一次總統選舉，並提出立法，防止所有未來的總統執政超過一個任期。