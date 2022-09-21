岸田與英國新首相會談 就應對中國達成共識

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日本首相岸田與英國新首相特拉斯9月20在紐約聯大期間舉行會談，雙方一致反對俄羅斯在烏克蘭被占區組織“入俄公投”，並就面對專制主義，包括共同應對中國的威脅達成共識。

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英國首相特拉斯在她的推特上說，今天我重申了英國面對專制主義對日本和印太地區的承諾。

她說，我將與岸田首相進一步發展英國和日本關係，包括英國加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。

據共同社報道，日本首相岸田文雄與英國新首相特拉斯當地時間9月20日下午在紐約舉行了首次首腦會談。對於烏克蘭親俄派宣布實施公投以實現烏東部等地入俄，雙方予以強烈譴責。據英政府透露，特拉斯談及台灣問題，雙方就攜手應對中國的威脅達成了共識。

共同社說，考慮到中國，岸田文雄與特拉斯對憑藉實力在東海與南海單方面改變現狀的嘗試共同抱有嚴重關切。此外，雙方確認了日本航空自衛隊下一代戰機的相關合作開發，並確認加快就締結日本自衛隊與英軍相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）進行磋商等方針。雙方還討論了英國加入“跨太平洋夥伴關係協定”（TPP）的手續。

岸田與特拉斯商定，就明年將在廣島市召開的七國集團（G7）峰會、日本明年起擔任非常任理事國的聯合國安理會成員展開合作。

關於烏克蘭部分地區的公投，雙方指出，這是“進一步有損烏克蘭的主權與領土完整，堅決無法接受”。雙方一致認為，國際社會合作繼續對俄制裁和援烏很重要。

岸田對英國女王伊麗莎白二世逝世表示了哀悼，並祝賀特拉斯成為首相，贈送了廣島縣傳統工藝品“熊野筆”化妝刷。會談包括午餐在內，持續了約1小時。

日本外相林芳正也在紐約與英國外交大臣克萊弗利進行了短暫的站立交談。