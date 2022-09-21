普京在烏克蘭辦入俄公投欲將“侵略”變“自衛”：核戰幽靈出現

俄羅斯/烏克蘭

在這張摘自俄總統府新聞處發布的視頻圖片中普京向全國發表講話。2022年9月21日星期三。

莫斯科在烏克蘭四個地區設置的傀儡當局9月20日周二宣布，將於9月23日至27日舉行緊急吞併"公投"，此時正值烏軍將俄軍趕出大片地區。

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即將舉辦“公投”的四個俄佔區是：烏東的盧甘斯克和頓涅茨克，及烏南的赫爾松和紮波羅熱。

普京此舉被認為是企圖將“侵略”變成“自衛”。據法新社的報道說，評論家們提出，如果俄羅斯吞併了這些領土，而克里姆林宮又認為戰爭是在其領土上進行，那麼“核戰爭的幽靈”就會出現。

普京周三警告說，面對"基輔的納粹政權"和"西方戰爭機器"構成的"威脅"，我們肯定會使用我們掌握的“所有手段”來保護俄羅斯和我們的人民。法新社說，“這顯然是指核武器”。

普京今天周三在錄製的電視講話中宣布徵用３０萬預備役軍人，前往烏克蘭。法新社說，這些人將被調往烏克蘭東部和南部一千公里長的戰線。