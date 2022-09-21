普京招兵動員令引爆搶購飛機票離開俄羅斯熱潮

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京宣布動員30萬預備役軍人去烏克蘭，導致周三航空公司網站出現了試圖儘快離開俄羅斯的熱潮。而搜索"離開俄羅斯"今早比平時多出100倍。

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俄總統普京宣布的動員最初涉及30萬名預備役軍人，但據俄羅斯國防部稱，全國總共可以動員出2500萬俄羅斯人蔘軍，去烏克蘭東部和南部打仗。

根據“谷歌趨勢”（跟蹤一個詞被輸入谷歌的頻率的統計工具），自格林尼治標準時間周三06:00，即普京的電視講話錄音開始播出以來，俄羅斯對"機票"和"飛機"的搜索增加了一倍多。

而搜索"離開俄羅斯"在今天早晨比平時多出100倍。

與烏克蘭東北部接壤的別爾哥羅德（Belgorod）地區在這些搜索中位於榜首。該地自2月下旬以來多次遭到烏克蘭的打擊。

據俄羅斯著名的票務網站Aviasales稱，從俄羅斯直飛最近的目的地--亞美尼亞、格魯吉亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦的機票今天周三全部售罄。

而土耳其航空公司飛往伊斯坦布爾的航班，直到本星期六的"所有航班都已售罄"。自西方制裁和歐洲空域關閉以來，該航線已成為飛機離開俄羅斯的主要路線之一，

而在塞爾維亞航空公司，下一個有空位的飛往貝爾格萊德的航班被安排在9月26日星期一。

此外，飛往靠近俄羅斯邊境城市的國內航班也出現了爆炸性增長，從莫斯科到南部的弗拉季高加索（Vladikavkaz）的機票報價超過750美元......而通常的價格為70美元。

法新社說，在俄羅斯最初對烏克蘭發動進攻時，反對這場戰爭或擔心被動員參軍的俄羅斯人紛紛出走。據未公開的官方估計，至少涉及數萬人。

在change.org網站上，一份譴責普京動員令的在線請願書在幾小時內就收集了16萬個簽名。